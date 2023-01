Zürich Die Kinos erholen sich allmählich vom Coronaschock – doch von den Zahlen von 2019 ist man noch weit entfernt Weggefallene Einschränkungen und Blockbuster haben die Leute wieder vermehrt in die Kinos gelockt. Die Pandemie überlebt hätten viele Kinos nur dank Unterstützungsgeldern, sagt ein Kenner. Sven Hoti Jetzt kommentieren 13.01.2023, 15.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Technik alleine kann die Kinos nicht retten», sagt Branchenexperte Cédric Bourquard. Ennio Leanza/Keystone

Corona war ein harter Schlag für die Kinobranche. Wenn die Fallzahlen in die Höhe schossen und der Bundesrat Massnahmen ergriff, waren meist auch die Kinos betroffen. Gelegentlich mussten sie schliessen, längere Zeit galten Einschränkungen, etwa was die Besucherzahl angeht. Zuweilen konnte nur ins Kino, wer über ein Impf- oder Testzertifikat verfügte. Es war eine schwierige Phase für die Kultur im Allgemeinen.

Diese Zeit sind nun schon seit längerem vorbei, Einschränkungen gibt es keine mehr. Spürbar waren die Coronafolgen für die Kinos aber auch 2022 noch. Gemäss neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) verzeichneten die Schweizer Filmbühnen im letzten Jahr rund 8,7 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das sind über 3,3 Millionen mehr als noch 2021 und doppelt so viele wie 2020, aber immer noch rund 3,8 Millionen weniger als 2019. Die Kinobranche erholt sich allmählich. Doch über den Damm ist sie noch nicht.

Alles anzeigen

Die Anzahl Kinoeintritte liegt noch immer rund 35 Prozent unter den durchschnittlichen Werten von 2015 bis 2019. Weil sich der Durchschnittspreis pro Ticket nicht gross verändert habe, entspreche dies auch in etwa den Umsatzeinbussen, sagt Cédric Bourquard, Sekretär des Schweizerischen Kinoverbands. Die Menschen seien bequem geworden. «Die Leute müssen sich noch daran gewöhnen, wieder ins Kino zu gehen.»

Was für die Schweiz gilt, das gilt auch für Zürich. Gemäss vorläufigen Zahlen für das Jahr 2022, die das BFS der «Limmattaler Zeitung» zur Verfügung stellte, zählten die hiesigen Kinos rund 1,8 Millionen Eintritte. Das sind rund 700’000 Eintritte mehr als 2021, aber eine Million weniger als 2019.

«Die Situation hat sich gegenüber den vergangenen zwei Coronajahren erholt», bestätigt Thomas Berner, Präsident des Stadtzürcher Kinoverbandes. Die Tendenz sei steigend. Berner ist entsprechend positiv gestimmt: «Es ist schön zu sehen, dass die Leute wieder in die Kinos gehen.»

Die Zürcher Kinos stellen einen erfreulichen Trend bei den Besucherzahlen fest. Christian Beutler/Keystone

Auch die Arthouse Commercio Movie AG, welche die Arthouse-Kinos in der Stadt Zürich betreibt, gibt sich zuversichtlich. «Der aktuelle Trend ist erfreulich, so waren die Kinos in den letzten Wochen seit Weihnachten sehr gut besucht», schreibt Co-Geschäftsleiterin Stephanie Candinas auf Anfrage.

Im Jahr 2022 verzeichneten die fünf Arthouse-Kinos rund 141'000 Eintritte – gemäss eigenen Angaben sind das 45 Prozent weniger als noch 2019. Candinas erklärt: «Vor allem die ersten Monate im 2022 waren durch die hohen Covid-Infektionszahlen sehr schwierig.» Die Leute seien noch vorsichtig gewesen.

Der zweite Teil der «Avatar»-Reihe «The Way of Water» zählt hierzulande schon über 700'000 Eintritte. AP/20th Century Studios/Keystone

«Es wird noch eine gewisse Zeit brauchen, um wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu kommen. Wir sind jedoch auf gutem Weg», schreibt auch Grégoire Schnegg, Chief Product Officer bei der Kinokette Blue Cinema, die der Swisscom gehört. Konkrete Zahlen zu den Kinoeintritten möchte das Unternehmen keine nennen. Schnegg betont jedoch: «Die Pandemie hat uns – wie viele andere Unternehmen – wirtschaftlich natürlich sehr getroffen.»

«Wie die Feuerwehr gelaufen»

Die Aufhebung der Coronamassnahmen ist ein Grund für die Erholung der Kinobranche. Ein weiterer: Es gab einige Filme, die coronabedingt verschoben worden waren und die Leute nun in die Kinos lockten. «Über Weihnachten gab es Blockbuster, die wie die Feuerwehr gelaufen sind», sagt Berner vom Stadtzürcher Kinoverband.

Thomas Berner, Präsident des Stadtzürcher Kinoverbands, ist vorsichtig optimistisch. zvg

Er nennt etwa den zweiten «Avatar»-Film «The Way of Water», der Mitte Dezember Premiere feierte. Das Science-Fiction-Abenteuer zählt schweizweit schon über 700'000 Eintritte und hat gute Chancen, die Besucherzahlen des ersten Teils zu übertreffen. Dieser brachte gemäss dem Schweizerischen Verband für Kino und Filmverleih Pro Cinema rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Schweizer Kinos. Damit ist er der vierterfolgreichste Film hierzulande seit 1995.

Weitere Filme, die 2022 die Kinokassen füllten, waren «Top Gun: Maverick», «Minions: The Rise of Gru» und «Spider Man: No Way Home». Auch für 2023 sind einige Blockbuster angekündigt, etwa «Fast & Furious 10» und ein fünfter Teil der «Indiana Jones»-Filmreihe.

Auch die Energiekrise nagt an den Kinos

Die Pandemie habe die Kulturbranche stark getroffen, sagt Bourquard vom Schweizerischen Kinoverband. Die Kinos jedoch hätten Glück gehabt. Sie hätten zu den ersten Institutionen gehört, die vom Bund finanzielle Unterstützung erhalten haben. «Die Hilfen waren sehr wichtig. Ohne sie hätte kein Kino überlebt.»

Entsprechend ist die Zahl der Kinos im Kanton Zürich relativ konstant geblieben. Die wohl namhafteste Schliessung erfolgte Ende 2022 mit dem Kosmos. Der Grund dafür war allerdings nicht in erster Linie die Pandemie, sondern ein generelles Missmanagement. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen machten Ende 2022 die Kinos Bambi und ABC dicht, die einzigen zwei Filmbühnen in Bülach.

Schicht im Schacht: Blick auf das geschlossene Kino-, Kultur- und Gastrolokal Kosmos an der Europaallee in Zürich. Ennio Leanza/Keystone

Und die Lage bleibt angespannt. Die Energiekrise geht auch an den Kinos nicht spurlos vorbei. «Wie andere Unternehmen haben auch die Kinos mit steigenden Strom- und Energiepreisen zu kämpfen», erklärt Bourquard. Die meisten Kinos hätten die gestiegenen Kosten noch nicht auf die Kundschaft abgewälzt. «Da die Leute eher zögerlich zurückkehren, möchte man nicht noch eine zusätzliche Barriere schaffen.»

Gute Filme, guter Umsatz

Seit 1980 sind die Besucherzahlen in den Schweizer Kinos stark gesunken. Verdrängt wurden die Kinos mitunter vom Fernsehen, von DVDs und – in neuster Zeit – Streamingdiensten wie Netflix und Disney Plus. In den 15 Jahren vor 2019 sind die Zahlen allerdings relativ stabil geblieben. Im Jahr 2020 erfolgte mit der Pandemie gemäss Bundesamt für Statistik ein Einbruch «in unvergleichlichem Ausmass». Der Rückgang betrug im Jahr 2020 rund 65 Prozent.

«Die grösste Konkurrenz für uns ist das Sofa», sagt Bourquard. Er sieht die Zukunft der Kinos dennoch positiv. Es brauche nur einen Film von der Reichweite der James-Bond-Reihe, um die Kinokassen wieder klingeln zu lassen. «Wenn die Filme attraktiv sind, dann kommen die Leute.» Zudem schätzten die Leute das besondere Erlebnis, das sich im Kino doch stark vom Fernseher zu Hause unterscheide.

Mit verschiedenen Angeboten neben dem Filmerlebnis versuchen Kinos heute, wieder mehr Menschen anzuziehen. Die Kinos von Blue Cinema etwa setzen unter anderem auf zusätzliche Gastronomie- und Unterhaltungsangebote, wie es auf Anfrage heisst. Bei den Arthouse-Kinos in Zürich sind ebenfalls Anpassungen, auch baulicher Art, geplant. In den Foyers soll es ebenfalls mehr Gastronomieangebote geben.

Auch mit technischen Neuerungen wollen die Kinos das Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher aufwerten. Etwa mit 3D und 4D, besserer Tonqualität oder einer noch höheren Auflösung. Doch Bourquard warnt: «Technik alleine kann die Kinos nicht retten. Es braucht vor allem schöne Bilder und grosse Filme.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen