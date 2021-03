Zürich Die Gloriastrasse wird am Wochenende in Fahrtrichtung Zoo gesperrt Die Gloriastrasse in Zürich wird von Samstag, 27. März, 5 Uhr, bis Montag, 29. März 2021, 5 Uhr, auf höhe Plattenstrasse bis Pestalozzistrasse in Fahrtrichtung Zoo für den Verkehr gesperrt. LiZ 24.03.2021, 10.10 Uhr

(sth) Von Samstag, 27. März, 5 Uhr, bis Montag, 29. März 2021, 5 Uhr, ist die Gloriastrasse im Abschnitt Plattenstrasse bis Pestalozzistrasse in Fahrtrichtung Zoo für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen in Richtung Zoo erfolgen via Rämistrasse – Universitätsstrasse – Gladbachstrasse und Plattenstrasse – Dolderstrasse - Bergstrasse.