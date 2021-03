Zürich Die Coronapandemie hatte Auswirkungen auf die Kriminalität – weniger Diebstähle und mehr häusliche Gewalt Die Kantonspolizei Zürich hat die neue Statistik zur Kriminalität im Kanton heraus gegeben. Festzustellen ist, dass die Corona-Pandemie auch hier Auswirkungen hatte. 22.03.2021, 11.11 Uhr

Mehr häusliche Gewalt, weniger Diebstähle: So wirkte sich Corona auf die Kriminalität aus. Ennio Leanza / Keystone

(sda) Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Kriminalität. So verzeichnete die Kantonspolizei Zürich im vergangenen Jahr mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt und Familienstreitigkeiten. Auch Raub- und Betrugsdelikte nahmen zu. Andererseits gab es deutlich weniger Diebstähle.

Die Kriminalitätsentwicklung erwies sich gegenüber den Vorjahren in verschiedener Hinsicht als atypisch, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. So sank die Gesamtzahl der Diebstähle im Kanton um 13 Prozent. Demgegenüber nahmen Raubstraftaten um 16 Prozent zu. Ins Auge fällt hier auch der markante Anstieg an jugendlichen Beschuldigten (+74 Prozent).

Wegen häuslicher Gewalt und Familienstreitigkeiten musste die Polizei im vergangenen Jahr im Durchschnitt knapp 18 Mal pro Tag ausrücken. Im Vorjahr waren es 15 Mal.

Die Zahl der Straftaten gegen Leib und Leben stagnierte im Jahr 2020. Mit sechs Personen gab es jedoch deutlich weniger Opfer von vollendeten Tötungsdelikten. 2019 waren es 16 Vorfälle. Insgesamt ging die Zahl der polizeilich festgestellten Delikte um knapp 1000 zurück. Das sind 0,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Mehr Arbeit hatte die Kantonspolizei dagegen durch die Corona-Massnahmen. So wurden bereits mehr als 30'000 Schutzkonzepte im Kanton Zürich kontrolliert.