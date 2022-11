Zürich Der Pfuusbus feiert seinen 20. Geburtstag 2002 rollte er das erste Mal auf den Kiesplatz beim Strassenverkehrsamt. Ein Ort, an dem Obdachlose und Bedürftige Menschen und Bedürftige im Winter eine warme Stube und ein Nachtlager finden, ein Vermächtnis von Pfarrer Sieber. Angela Rosser 15.11.2022, 05.00 Uhr

Der Pfuusbus ist aus Zürich nicht mehr wegzudenken – heute eröffnet er seine neue Saison. Ennio Leanza / Keystone (2016)

Als wäre das Leben einer obdachlosen Person nicht schon hart genug, spielen die winterlichen Bedingungen diesen Menschen übel mit. Die Tage werden kürzer und die Nächte eisig kalt. Kein Dach über dem Kopf, nichts Vernünftiges zu Essen und ein durchgefrorener Körper aufgrund mangelhafter Kleidung. All das ist bitterer Alltag für die Obdachlosen in Zürich.

Zwar stehen den Menschen ohne Obdach diverse Notunterkünfte zur Verfügung, das gilt jedoch nur für Personen, die in Zürich angemeldet sind. Für viele Obdachlose ist deshalb der Pfuusbus seit Jahren Zufluchtsort und vorübergehendes Zuhause im Winter.

Die Pfuusbus-Saison dauert bis 15. April

Zwischen dem 15. November und dem 15. April steht der Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber beim Strassenverkehrsamt. Das erste Mal rollte der Bus 2002 auf den Kiesplatz. Seither bietet er den Bedürftigen Wärme, Gemeinsamkeit und einen Platz zum Schlafen. Diese Saison feiert der Bus also sein 20-jähriges Bestehen.

Mit einer kleinen Feier will man diesen Tag begehen. Mediensprecher Walter von Arburg verrät, was für heute Nachmittag geplant ist. «Wir werden Musik haben, es wird Unterhaltung, Reden und natürlich eine Andacht geben. Es wird ein buntes Programm für die Leute, die den Pfuusbus nutzen, aber auch für die Anwohnenden», so von Arburg.

Er erzählt auch, dass die meisten Gäste zwar wechseln, es seien aber auch immer wieder bekannte Gesichter darunter.

«Pfarrer Sieber hat immer von der Gemeinschaft gesprochen und dieser Wesenskern des Angebots ist uns nach wie vor enorm wichtig»,

erklärt der Mediensprecher.

Der Pfuusbus ist das Vermächtnis von Pfarrer Ernst Sieber (1927-2018). Ennio Leanza / Keystone

Auch die Tradition der Predigt zum Beispiel an Weihnachten wird nach wie vor aufrecht erhalten. Die Angebote sind natürlich immer freiwillig. Freiwillig ist auch ein grosser Teil der Arbeit, welche die Menschen leisten. Pro Tag braucht es ungefähr vier bis fünf Personen. Das sind einerseits Mitarbeitende der Stiftung, aber auch freiwillige Helferinnen und Helfer.

Im ersten Pfuusbus fanden pro Nacht zwölf Obdachlose Platz. Der Bus war das ehemalige Wohnmobil des Schweizer Seitenwagen-Rennfahrers Charly Güdel. Zwischen November und April der ersten Pfuusbus-Saison zählten die Betreuerinnen und Betreuer 1334 Übernachtungen.

Mehrere Tausend Übernachtungen

Im Jahr 2007 wurde das Schlafangebot ausgeweitet und der Pfuusbus um ein Vorzelt auf 28 Schlafplätze erweitert. Die Übernachtungszahlen stiegen stetig an und pendelten sich in den vergangenen zehn Jahren bei zwischen 3500 und 4500 Übernachtungen pro Saison ein.

Seit dem Frühling 2020, während der Corona-Pandemie, verfügt die Einrichtung neu auch über ein grosses Schlafzelt, in dem 36 Schlafplätze zur Verfügung stehen. Um die vorgeschriebenen Abstände wie auch Hygienemassnahmen einhalten zu können, musste man sich etwas einfallen lassen. Mit dem Pfuuszelt konnte so aber eine Lösung gefunden werden.

Abweisen müsse man niemanden, erzählt von Arburg. «Sollte es mal eng werden oder nicht gehen, dann finden wir mit anderen Hilfsstellen eine Lösung», sagt der Mediensprecher weiter. In der Saison 2021/2022 übernachteten total 230 unterschiedliche Gäste insgesamt 4093 mal in der Einrichtung.