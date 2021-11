Zürich Der Burek-Trend geht weiter: Das «Balkan Büro» eröffnete in Schwamendingen eine zweite Filiale Man sei nicht mehr mit der Nachfrage klargekommen, sagt der Inhaber des «Balkan Büros» über seine erste Filiale an der Ueberlandstrasse in Schwamendingen. Nun hat die Bäckerei expandiert. Sven Hoti Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im September hat das «Balkan Büro» im Schwamendinger Quartier Hirzenbach eine zweite Filiale eröffnet. Valentin Hehli Die neue Filiale ist grösser als die erste an der Ueberlandstrasse im selben Stadtkreis. Valentin Hehli Das Innenleben des zweiten «Balkan Büro» besticht durch einen Mix aus Holz und Glas. Verschiedenfarbig gepolsterte Stühle laden zum Verweilen ein. Valentin Hehli Das Lokal ist kreativ eingerichtet. Valentin Hehli Die grosse Theke hält ein umfassendes Angebot bereit. Valentin Hehli Die Spezialität des Hauses sind Bureks in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Valentin Hehli Aber auch gefüllte Gipfeli und Berliner sind Teil des Sortiments, so wie auch ... Valentin Hehli ... diverse Donuts. Valentin Hehli

Woran denken Sie, wenn Sie «Balkan Büro» lesen? Wahrscheinlich nicht an eine Bäckerei. Der Name verfängt jedoch: Die so genannte Bäckerei erlebte einen derartigen Andrang, dass sie nun expandiert hat. Nachdem sie vor etwa einem Jahr ihre erste Filiale an der Ueberlandstrasse 14 in Zürich Schwamendingen eröffnete, ging im September im Quartier Hirzenbach im selben Stadtkreis eine zweite Filiale auf. Der Erfolg dürfte nicht zuletzt mit ihrer Spezialität zu tun haben: den Bureks.

Das Blätterteiggericht aus dem Balkan kommt in verschiedenen Variationen daher: salzig mit Fleisch, Spinat, Käse – aber auch süss mit Früchten oder die Eigenkreation mit Toblerone. In Teig gehüllt, zu einer Wurst zusammengerollt und in in Schneckenform aufs Backblech gegeben, hat sich die Speise auch in Zürich etabliert und erfreut sich grosser Beliebtheit.

«Es hat sich so schnell herumgesprochen, wir sind mit der Produktion nicht mehr nachgekommen»,

sagt Jon Mason, Inhaber des «Balkan Büros», über seine erste Filiale. Da der Betrieb alles am gleichen Tag produziere, seien viele Kühlschränke und viel Platz nötig, um diese unterzubringen. Mason: «93 Quadratmeter reichten da einfach nicht aus.»

Mit der zweiten Filiale an der Grosswiesenstrasse 155 konnte der gebürtige Australier, der lange Zeit im Balkan gelebt hat, die Produktionskapazitäten erhöhen. Rund 100 Quadratmeter stehen nun im hinteren Teil des Lokals zur Verfügung – nur für Produktion und Lagerung. Nochmals 100 Quadratmeter misst der Gästebereich mit Theke selber.

Der Name – «ein erfolgreicher Gag»

Das Innenleben des zweiten «Balkan Büros» besticht durch einen Mix aus Holz und Glas. Verschiedenfarbig gepolsterte Stühle laden zum Verweilen ein. Auch vor dem Lokal gibt es Sitzgelegenheiten. Zahlreiche von der Decke hängende Glühbirnen fluten den Raum mit viel Licht. Die grosse Theke offenbart ein reichhaltiges Angebot: Neben diversen Bureks gibt es auch Brote, Donuts, Berliner, gefüllte Gipfeli und diverse vegane Speisen.

Die Bünzli-Schwiizerin oder der Bünzli-Schwiizer wäre jetzt vielleicht versucht zu fragen: Ja, wieso hat der Betrieb denn Balkan im Namen? Und was hat es mit diesem Büro auf sich? Für letztere Frage hat Inhaber Mason eine einfache Erklärung: «Ich finde das Wort einfach lässig. Ich sagte mir immer: Irgendwann eröffne ich ein Büro. Es ist nicht mehr als ein Gag – im Nachhinein gesehen aber ein erfolgreicher.»

Und zu ersterer Frage: Tatsächlich hat das «Balkan Büro» mehr Spezialitäten aus dem Balkan im Sortiment als nur Burek. So etwa vegane Baklavas (eine Blätterteigpastete) oder Princes Krofne (gefüllte Brandteigkrapfen). Die Inneneinrichtung habe man jedoch bewusst so gestaltet, dass es für alle einladend wirke, erklärt Mason und ergänzt:

«Wir geben uns sehr viel Mühe, dass es ein urbaner, moderner Ort ist, wo sich sowohl ein Grossmami aus Oerlikon wohlfühlt, aber auch zum Beispiel jemand irgendwo aus dem Balkan.»

Damit bilde das Lokal auch die Diversität ab, die Schwamendingen ausmache.

Ein dritter Laden könnte folgen

Es sei alles so schnell gegangen, man sei völlig überrumpelt worden vom Erfolg, sagt Jon Masons Frau Sonja Mason, und führt aus:

«Wir haben am Anfang nicht viel überlegt und einfach den Schritt gewagt mit dem neuen Lokal. Jetzt steht es und wir sind mega stolz.»

Bislang vermarktet sich das «Balkan Büro» hauptsächlich über soziale Kanäle wie Instagram oder Facebook. Die Zeit für eine Website habe bisher schlicht gefehlt, eine solche soll aber in Zukunft noch dazukommen.

Die Nachfrage nach der Balkan-Spezialität nimmt unterdessen nicht ab: Bereits fragten Leute, wann sie nach St.Gallen expandieren würden, erzählt Sonja Mason. Vorerst sei das jedoch nicht geplant, auch wegen der unsicheren Lage mit der Pandemie. Aber: «Wir halten die Augen offen. Sofern alles gut läuft, wird es sicher einen dritten Laden geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen