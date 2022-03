Uitikon/Zürich Das Wandern ist auch des Blinden Lust – eine App bringt Sehbehinderte hoch hinaus Eine Sehhilfe und ein iPhone genügen, damit Blinde und Sehbehinderte hoch zu Berg kommen. Wie das funktioniert, zeigten die Betreiberinnen und Betreiber der neuen App «MyWay Pro» bei einer Wanderung auf den Üetliberg. Sven Hoti Jetzt kommentieren 31.03.2022, 22.00 Uhr

Über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung wandert regelmässig. Nun sollen die Wege auch für Sehbehinderte zugänglich gemacht werden. Valentin Hehli

Schnellen Schrittes schreitet Urs Kaiser den Waldweg hoch. An Kurven entlang, Böschungen und Geländern vorbei sowie steile Wege hinunter. Das ist nicht selbstverständlich, denn Kaiser ist blind. Die neue Navigations- und Orientierungsapp «MyWay Pro» ermöglicht ihm das Wandern möglich. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit von Schweiz Mobil, Procap Schweiz und dem Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband. Um die App zu demonstrieren, nahmen die Verantwortlichen Blinde und Sehbehinderte sowie Medienschaffende am Donnerstag mit auf eine Wanderung auf den Üetliberg.

Das Wandern ist ein Schweizer Volkssport: Gemäss einer Studie geht über die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer regelmässig wandern. «Wir sind froh, können wir die Wanderwege nun auch für sehbehinderte Personen zugänglich machen», sagte Helena Bigler, Leiterin Procap Reisen und Sport, vor den Medien. Procap Schweiz hatte die Idee für die App «MyWay Pro» vor rund zwei Jahren von Mobility International Schweiz übernommen. Das Thema decke alle Schwerpunktthemen von Procap wie etwa das barrierefreie Reisen oder die Gesundheitsförderung perfekt ab, meinte Bigler.

Der Aufwand für die App sei gross, erklärte Helena Bigler, Leiterin Procap Reisen und Sport. Valentin Hehli

Grundlage sind bereits bestehende hindernisfreie Wanderwege

Ausgangspunkt der Idee seien die 76 schweizweit bereits bestehenden hindernisfreien Wanderwege gewesen, die es bereits seit rund zehn Jahren gebe, erklärte Martin Utiger von der Stiftung Schweiz Mobil. Ziel sei es gewesen, die Wege auch für Sehbehinderte und Blinde zugänglich zu machen. Dann kam die Idee mit der App und die Partnerschaft mit Procap. Schweiz Mobil hat zwar bereits eine eigene App. Allerdings habe man es als sinnvoller betrachtet, für die neue Idee eine eigene App zu kreieren, so Utiger.

Die App arbeitet mit GPS-Daten und einem Sprachassistenten, der bei der Wanderung Informationen über die Beschaffenheit der Wege und Gefahren liefert. Die Kosten für die Registrierung eines Weges belaufen sich gemäss den Verantwortlichen auf rund 8000 Franken, wobei ein grosser Teil von Privaten finanziert werde. «Der Aufwand ist gross», sagte Bigler. Procap kontrolliert die Wege laut eigenen Aussagen alle zwei Jahre, um die aktuellen Gegebenheiten auf den jeweiligen Routen zu überprüfen.

Erklärte den Ursprung des Projekts: Martin Utiger von der Stiftung Schweiz Mobil Valentin Hehli

Die App alleine reicht nicht

Für die Wanderung hatten sich die Verantwortlichen eine der kürzeren Routen auf den Üetliberg ausgesucht, nämlich von der Endhaltestelle der Sihltahl-Zürich-Uetliberg-Bahn bis zum Restaurant Uto Staffel. Etwa ein halbes Dutzend Sehbehinderte und Blinde führten die App vor. Es ging ein Weilchen, bis die Wandererinnen und Wanderer den Anfang der Route gefunden hatten. Bei schlechtem Wetter funktioniere das GPS nämlich nicht so gut, erklärte Urs Kaiser, einer der Beteiligten.

«In 30 Meter auf 13 Uhr», ertönte es etwa aus den Handys. Oder: «Folge dem rechten Rand.» Die Sehbehinderten und Blinden orientierten sich einerseits am in der App integrierten Sprachassistenten. Dieser lieferte nicht nur Informationen zur Richtung und Beschaffenheit des Weges – etwa, wenn eine steile Steigung kommt –, sondern auch zur Distanz. Denn je öfter er spricht, desto näher ist der nächste Wegpunkt. In der App ist die Route nämlich in einzelne, virtuelle Zwischenstationen aufgeteilt. Andererseits zeigt das Handy über Vibrationen, in welche Richtung die Wanderinnen und Wanderer gehen sollen.

Urs Kaiser zeigte sich begeistert von der neuen App. Valentin Hehli

Für den Aussenstehenden gab es während der Wanderung immer wieder mal schweisstreibende Situationen. Etwa, wenn jemand auf eine Böschung zuging. Dies offenbar, weil gewisse Wegpunkte nicht ganz korrekt gesetzt worden waren. Jede Wanderin und jeder Wanderer hatte allerdings noch ihren Blindenstock dabei. Zu 100 Prozent könne und dürfe man der App nämlich nicht vertrauen, betonte Wanderer Kaiser, weshalb es zusätzlich einen Blindenstock oder Blindenhund brauche. «Man muss immer auch selber auf den Weg achten.»

Nach gut einer Dreiviertelstunde war der Zielort, das Restaurant Uto Staffel, erreicht. Zum Vergleich: Als Sehender ohne Einschränkungen ist der Weg in gut einer Viertelstunde zu schaffen. Die Wanderung war aber aufgrund von Störungen in der App – einmal wollte sie Kaiser in die komplett entgegengesetzte Richtung, also zurück an den Start, führen – zusätzlich verlangsamt worden.

Gute Idee – aber es herrscht noch Verbesserungspotenzial

Kaiser war nicht nur als Vertreter der Blinden anwesend, sondern auch als Gründer und Ehrenpräsident der Apfelschule. Die Organisation bietet Sehbehinderten und Blinden Kurse im Umgang mit iPhones an. Der Solothurner zeigte sich erfreut über die neue App:

«Ich bin begeistert von der Lösung, weil sie bietet, was ich brauche.»

Sie liefere Antworten auf alle Fragen, die für Blinde und Sehbehinderte auf Wanderschaft wichtig seien: In welche Richtung geht der Weg? Woran muss ich mich orientieren? Vor welchen Gefahren muss ich mich in Acht nehmen? «Das sind sehr wichtige Informationen.»

Die iPhones seien anderen Smartphones weit voraus, was die Qualität der Bedienungshilfen für Sehbehinderte angehe, sagte Luciano Butera vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Valentin Hehli

Allerdings zeigte sich anhand der teilweise schlecht gesetzten Wegpunkte, dass auch noch Verbesserungspotenzial herrscht. Zudem wünschte sich etwa Kaiser zusätzliche Wanderrouten, die nicht unbedingt zu den hindernisfreien Wanderwegen zählen. Die Verantwortlichen betonten, man arbeite weiterhin an der Verbesserung und Weiterentwicklung der App. Unter anderem ist auch eine Partnerschaft mit Porsche geplant. Der Automobilhersteller soll dem Projekt finanziell, aber auch mit seiner Expertise, unter die Arme greifen.

Die meisten Sehbehinderten setzen auf iPhones

«MyWay Pro» ist momentan nur für iOS verfügbar – und dies hat seinen Grund. Denn das iPhone sei das erste Smartphone gewesen, das schon sehr früh Bedienungshilfen für Menschen mit einer Sehbehinderung in das Betriebssystem integriert habe, erklärte Luciano Butera vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Auch heute noch sei es anderen Anbietern weit voraus. Deshalb besässe die überwiegende Mehrheit der Blinden und Sehbehinderten ein iPhone.

Die Routen in der App lassen sich unter anderem kostenlos von der Homepage von Schweiz Mobil herunterladen. «MyWay Pro» hingegen ist kostenpflichtig (entweder ein Franken pro Monat, 10 Franken pro Jahr oder 30 Franken für den Kauf auf Lebenszeit). Kaiser empfiehlt, vor der Nutzung zuerst eine Schulung zu absolvieren, welche die Apfelschule anbiete.

