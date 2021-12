Zürich «Das ist wie meine Terrasse hier»: Schon seit über 14 Jahren verkauft er Marroni am Hauptbahnhof Mit seinen Marroni spendet Hossam Shaarawy alias Marroni-Sam Wärme in kalten Tagen. Jeden Winter stellt er sein grünes Kabäuschen am Bahnhofquai auf. Wer ist der Mann, den wohl viele nur vom Vorbeigehen her kennen? Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.12.2021, 04.00 Uhr

«Ich will nicht die ganze Zeit zu Hause verbringen, das ist ungesund», sagt Marroniverkäufer Hossam Shaarawy. Valentin Hehli

Allzu viel ist am Zürcher Bahnhofquai nicht los an diesem Montag um 11 Uhr. Die grossen Pendlerströme Richtung Hauptbahnhof und Central stehen erst noch an. Entsprechend ruhig ist die Lage auch beim Marronistand von Hossam Shaarawy. Während dieser Zeit beobachtet er jeweils die vorbeihuschenden Menschenmassen. Junge, Alte, Eltern mit ihren Kindern, Studierende, Verrückte. Die Anzahl letzterer habe während der Coronapandemie zugenommen, merkt er mit einem Lachen an.

Shaarawy kennt die Bahnhofsgegend wahrscheinlich so gut wie nur wenige. «Das ist wie meine Terrasse hier», sagt der 50-Jährige. Seit über 14 Jahren baut er jeden Winter auf dem Inselchen zwischen Hauptbahnhof und Bahnhofsbrücke sein grünes Kabäuschen auf. Am Anfang arbeitete er noch allein, inzwischen erhält er Unterstützung von zwei Stellvertretern. Der Stand ist jeweils von Oktober bis März täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Im Winter Marroni-, im Sommer Glaceverkäufer

Der Marroniverkauf ist sein zweites Standbein: Jeweils von März bis Oktober betreibt Shaarawy einen Glacestand am See.

«Ich muss draussen sein, in geschlossenen Räumen kann ich nicht arbeiten»,

sagt er. Insgesamt zwischen 12 und 16 Stunden arbeitet er pro Tag. Die Platzmiete und der Strom sind teuer; mit den beiden Jobs muss er über die Runden kommen.

Ein Kollege führte ihn in die Kunst des Marroniröstens ein – den Rest lernte er aus der Praxis. Valentin Hehli

Als Marroniverkäufer arbeitet er seit rund 20 Jahren. Sein erster Stand, damals noch am Hechtplatz in der Nähe des Bellevue, war einfacher gebaut, aber auch weniger gemütlich. So verfügt der Jetzige über eine Heizung, einen Stuhl und sogar Kaffee und Tee könne er darin zubereiten, schwärmt er. Das habe die Arbeit in den kalten Tagen um einiges erträglicher gemacht.

Die Nachfrage nach Marroni ist eingebrochen

Der jetzige Standort scheint perfekt, doch der Eindruck täuscht.

«Es hat zwar viele Leute hier, aber rentieren tut es nicht»,

erklärt Shaarawy mit enttäuschtem Unterton in der Stimme. Zum einen eilten die Leute am Bahnhofquai vor allem in Richtung Zug oder Tram und hätten deshalb nur wenig Zeit. Zum anderen sei das Interesse an frischen Marroni generell zurückgegangen. Befeuert habe das auch der Umstand, dass Detailhändler inzwischen ebenfalls Marroni im Angebot haben.

Corona und das vermehrte Homeoffice hätten den Nachfragerückgang verstärkt. Sein Umsatz sei um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen, sagt Shaarawy. «Normalerweise läuft es um die Mittagszeit herum gut, aber jetzt ...» Er macht ein absteigendes Pfeifgeräusch. Flaute. Immerhin habe er während mehrerer Monate finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. Dafür sei er dankbar.

Die einzige Lösung für das Kundenproblem hiesse: Standort wechseln. Doch so einfach ist das nicht. Die guten Standorte sind bereits besetzt, die Stadt führt eine Warteliste. Er wünsche sich schon einen besseren Platz, sagt Shaarawy. Bis es so weit ist, muss er wohl oder übel noch am Bahnhofquai ausharren.

Seine Marroni kauft er in Dietikon und Bern

Shaarawy war vor gut 24 Jahren aus dem südägyptischen Küstenort Sharm-el-Sheikh in die Schweiz gekommen. Seinen Beruf als Trainer in verschiedenen Wassersportarten konnte er hier nicht weiterführen, wie er sagt. Dafür zog es ihn regelmässig an den See, «den einzigen Ort, wo ich atmen kann». Dort eröffnete er, inspiriert von einem anderen Glacestand, vor knapp 24 Jahren seinen eigenen.

Wenige Jahre später kombinierte er den Glacebetrieb im Sommer mit einem Marronistand im Winter. Die Grundkenntnisse dafür erlernte er von einem Kollegen, alles Weitere kam mit der Praxis. Im Verlaufe seiner Laufbahn habe er selbst auch andere Marroniverkäufer ausgebildet, sagt Shaarawy. Manche betreiben inzwischen ihren eigenen Stand in der Stadt.

Neben Marroni hat Shaarawy an seinem Stand am HB auch Magenbrot und gebrannte Mandeln im Angebot. Valentin Hehli

Shaarawys Marroni stammen aus Italien. Geliefert bekommt er sie von einem Zwischenhändler in Bern sowie vom bekannten Dietiker Marroniverkäufer Kurt Mersiovsky. Die gebrannten Mandeln und das Magenbrot erhält er von der Ustermer Bäckerei Fischer's Best.

Er ist müde geworden

Shaarawys Marronihäuschen stellt einen Ruhepol in der sonst so pulsierenden, gehetzten Bahnhofsgegend dar. Die Ruhe kommt dabei nicht zuletzt vom Inhaber des Standes selber. Seine Kundschaft bedient er stets mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Er ist sich auch nicht zu schade, gelegentlich Auskunft über die Tramverbindungen am Bahnhofquai zu geben. Das sei es schliesslich auch, was ihm an seinem Job am meisten gefalle: der Umgang mit den Menschen.

Hinter seinem freundlichen Lächeln steckt jedoch auch viel Müdigkeit, die sich in den letzten Jahren angestaut hat. Müdigkeit von der Arbeit, vom Ringen um Bewilligungen und Ertragen von Paragrafenreitern. Ans Aufhören will der Ehemann und Vater dreier Kinder allerdings noch nicht denken. «Ich mag meine Arbeit», betont Shaarawy. «Ich will nicht die ganze Zeit zu Hause verbringen, das ist ungesund.»

