Zürich: Freibad Auhof bekommt ein grösseres Schwimmbecken

Zürich Das Freibad Auhof bekommt ein grösseres Schwimmbecken Das Freibad Auhof in Zürich-Schwamendingen soll ausgebaut werden und ein grösseres Schwimmbecken und mehr Liege- und Spielflächen erhalten. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat dafür einen Objektkredit in Höhe von 8 Millionen Franken. 15.12.2021, 13.09 Uhr

Das Lernschwimmbecken soll vergrössert werden im Freibad Auhof. zvg

Durch das erwartete Bevölkerungswachstum in Zürich-Schwamendingen wächst der Bedarf an öffentlichen Erholungs- und Freiflächen, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Daher soll im Freibad Auhof das Lernschwimmbecken vergrössert werden.