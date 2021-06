Covid-Zertifikat in Zürich ab Montag verfügbar

Zürich Das Covid-Zertifikat ist im Kanton ab Montag verfügbar Ab Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Der grösste Teil der Geimpften wird es automatisch erhalten, wie die Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte. 11.06.2021, 14.55 Uhr

Via SMS erhält man einen Link um das Zertifikat herunterzuladen, um es auszudrucken oder in die Covid Certificate App zu laden. Archivbild: Peter Klaunzer/Keystone

Sobald das Zertifikat bereit steht, werden vollständig geimpfte Personen per SMS informiert. Via Link im SMS können sie sich dann im Impftool einloggen und das Zertifikat herunterladen, um es auszudrucken oder in die Covid Certificate App zu laden.

Voraussetzung dafür ist, dass sich die geimpften Personen über das kantonale Impftool VacMe registriert und ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben. Rund 710'000 Personen haben dies gemäss Mitteilung bislang getan.

Wer sich telefonisch über die Impfhotline angemeldet und in die Weitergabe eingewilligt hat, erhält das Zertifikat bis Ende Juni per Post zugestellt. Die Einwilligung zur Datenweitergabe ist in beiden Fällen auch nachträglich möglich.

Auch Personen, die sich in Arztpraxen, im Heim oder im Spital impfen liessen, sollen das Covid-Zertifikat automatisch erhalten oder über eine zentrale Stelle beantragen können. Es wird derzeit eine Lösung erarbeitet, die voraussichtlich Ende Juni zur Verfügung steht. (sda)