Zürich Corona solls endlich «vertätsche» – dieser kleine Böögg machts möglich Normalerweise wird am Sechseläuten der Winter verjagt. Dieses Jahr geht es um viel mehr: Dem Virus den Garaus zu machen! Nun hat eine Stiftung den Corona-Pocket-Böögg lanciert. Anna Six 29.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stiftung RgZ in Zürich stellt den Pocket-Böögg in Handarbeit her. Dieses Jahr auch 500 Stück in Corona-Ausführung. Bild: Madeleine Schoder

Die Drähte laufen heiss in der Werkstätte der Stiftung RgZ in Zürich Altstetten – im wahrsten Sinne. Ein feiner Kupferdraht umfasst die Holzbürdeli, die sich hier zu Hunderten stapeln. Dieser Draht ist der letzte Schliff an einem Produkt, das seit zehn Jahren auf dem Markt ist, jetzt aber seinen grossen Boom erlebt: der Pocket-Böögg, eine Miniversion des Sechseläuten-Böögg zum Selberanzünden.



«Bisher hielt eine Schnur die Bürdeli zusammen», erklärt fachmännisch Tiago, einer der betreuten Mitarbeiter (alle Namen geändert). Diese verbrannte aber zu schnell, sodass der Mini-Holzstoss auseinanderfiel, bevor der Kopf des Böögg explodierte. Heuer soll nichts mehr schiefgehen. Denn der Pocket-Böögg steht im Fokus wie nie: Schon seit Dezember ist das grosse Frühlingsfest vom 19. April abgesagt, Ersatz im Kleinformat muss her. Die Stiftung RgZ produziert 5000 Stück, rund doppelt so viele wie letztes Jahr.



Die Herstellung, grösstenteils in Handarbeit, ist aufwendig. Gerade setzt Balz – hier sind alle per Du – Dutzende Tannenholzstäbchen und jeweils zwei Dochte zu Bürdeli zusammen. Tiago kommentiert:

«Man muss aufpassen, dass es gleichmässig wird.»

«Krumme Hunde» unter den Hölzchen gehen in den Ausschuss. Damit sie besser brennen, werden die Holzstösse zur Hälfte in flüssiges Wachs getaucht.



Daneben klebt Tiago mit Pinzette und Fingerspitzengefühl den Böögg-Püppchen Augen, Mund und Knöpfe auf. Und der Kopf? Er ist buchstäblich die Krönung. Thomas hält in der linken Hand die Heissleimpistole, in der rechten einen Frauenfurz. Auf grün angemalte Kugeln aus Presswatte klebt er einen roten Knallkörper nach dem anderen. Das sieht aus wie – richtig: ein Coronavirus!



Böögg mit Babybauch

Simon von Känel, Leiter Werkstätte in der Stiftung RgZ, grinst hinter seiner Maske: «Verjagen wir das Virus!» sei doch der perfekte Slogan für das diesjährige Sechseläuten. 500 Stück von der Special Edition mit Coronakopf lässt von Känel produzieren. Und er hat noch mehr Ideen: für einen 1.-August-Böögg etwa oder einen Geburtstagsböögg. «Einer Mitarbeiterin, die Mutter wurde, haben wir auch schon einen Pocket-Böögg mit kugelrundem Bauch geschenkt.»

34 Zentimeter gross, unterm Hut zwei Lady-Kracher: Werkstättenleiter Simon von Känel zeigt den Original-Pocket-Böögg. Bild: Madeleine Schoder

Von Känel kam vor genau einem Jahr zur Stiftung, kurz vor dem ersten Lockdown. Die Arbeit ist ihm in der Pandemie nicht ausgegangen, im Gegenteil: Zu den grössten Auftraggebern gehört ein Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie. In der RgZ-Werkstätte werden die Gebinde und Verschlüsse in der richtigen Stückzahl abgepackt. Auch das Konfektionieren von anschlussfertigen Kabeln, Kundenmailings und verschiedenste Montagearbeiten gehören zu den Arbeiten, die rund 60 Frauen und Männer mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung ausführen.



Derzeit steht aber die ganze Produktion im Bann des Böögg. Kisten voller kopfloser weisser Püppchen, Miniaturhüte und -besen liegen auf den Tischen, daneben die Lady-Kracher, von denen beim normalen Modell immer zwei unter dem Hut verleimt werden. Zu Tausenden lagern in Paletten die eigens gedrechselten Buchenholzteller, die als Unterlage des Pocket-Böögg dienen.



Der Pocket-Böögg kommt per Post Der Pocket-Böögg ist über die Website der Stiftung RgZ zu beziehen und wird per Post versandt. Die reguläre Ausführung mit drei Bürdeli (34 Zentimeter hoch) kostet 79 Franken, die Miniversion mit nur einem Bürdeli (21 Zentimeter) 42 Franken. Beide Versionen werden auf Wunsch individualisiert. Das diesjährige Sondermodell mit Coronavirus-Kopf kostet 47 Franken. Erhältlich ist auch der Bildband «Zu(ku)nft» von Stephan Siegfried, eine fotografische Dokumentation der Stadt Zürich in der Woche des abgesagten Sechseläutens 2020. Hinweis: Der Pocket-Böögg darf nur im Freien abgebrannt werden; ein Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Personen ist einzuhalten. (amo)

Extralaut fürs Altersheim

Schon letztes Jahr fiel der Umzug der Pandemie zum Opfer. Kurzfristig lieferte die Stiftung damals sogar einen 1,6 Meter hohen Pocket-Böögg in ein benachbartes Pflegeheim. Diesen musste von Känel mit grösseren Sprengkörpern bestücken – «die Frauenfürze hört ja bei uns niemand mehr», habe der Heimleiter gesagt. Im Innenhof wurde der Böögg dann angezündet, die Betagten schauten von ihren Balkonen aus zu.

In der Werkstätte steckt Tiago jetzt die Holzspiesse mit den Schneemann-Püppchen in die Bürdeli. Alle Handgriffe sitzen: Tiago ist ein Böögg-Bauer der ersten Stunde. 2010 hatte eine Studentin der Zürcher Hochschule der Künste zusammen mit der RgZ-Werkstätte das Produkt entwickelt. «Im allerersten Jahr ging ein Pocket-Böögg um die halbe Welt», erinnert sich Tiago: Ein Heimweh-Zünfter in Australien hatte ihn bestellt. Bis heute verschickt die Stiftung ihren Verkaufsschlager auch ins Ausland – die Lady-Kracher sind dann allerdings separat abzupacken.