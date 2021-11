Zürich: Rudolf-Steiner-Schule wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Zürich Corona grassiert wieder: Rudolf-Steiner-Schule muss schliessen Die Zürcher Rudolf-Steiner-Schule muss aufgrund Dutzender neuer Corona-Fälle schliessen. Nun befinden sich alle Kinder und das gesamte Lehrpersonal im Fernunterricht. 12.11.2021, 11.56 Uhr

Die Klassenzimmer bleiben in der gesamten Schule fürs Erste leer. (Symbolbild) Keystone

Die Rudolf-Steiner-Schule an der Stadtzürcher Plattenstrasse wird vorübergehend geschlossen. Das teilte die Schulleitung nun in einem Elternbrief mit. Nachdem das Zürcher Volksschulamt eine Ausbruchstestung aufgrund mehrerer Fälle an der Schule anordnete, wurden bisher rund 40 Covid-Infektionen festgestellt, wie der «Tagesanzeiger» am Donnerstag berichtet. Der schulärztliche Dienst des Volksschulamts reagierte sofort und verordnete für fünf Klassen die Quarantäne.