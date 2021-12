Zürich: Erste Budgetrunde ist vorbei

Zürich Corona-Batzen und Gebührenerlass: Erste Zürcher Budgetrunde ist vorbei Corona-Batzen für Pflegende, Gebührenerlass fürs Gewerbe und eine halbe Million Franken für die Provenienzforschung bei der Bührle-Sammlung: In der ersten Runde der Budgetdebatte hat der Zürcher Gemeinderat am Mittwoch das vom Stadtrat budgetierte Defizit von 173 Millionen Franken für 2022 noch etwas erhöht. Die Budgetdebatte geht am Freitag weiter. 09.12.2021, 09.33 Uhr

Der Gemeinderat tagt aktuell noch immer in den Messehallen in Zürich Oerlikon. (Archivbild) Matthias Scharrer

So sollen, wie schon dieses Jahr, auch 2022 fünf Millionen Franken bereitgestellt werden, um dem von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Personal eine Einmalzulage auszuzahlen. Der Gebührenerlass fürs Gewerbe schlägt mit rund sechs Millionen Franken zu Buche. Dazu entschied eine Mehrheit des Rates, bezahlbaren Wohnraum mit zusätzlich sieben Millionen Franken zu unterstützen.

Vorerst hinten anstehen musste hingegen die Stadtpolizei: Sie will 152 neue Stellen schaffen bis 2030, nächstes Jahre hätten die ersten zehn davon finanziert werden sollen. Eine Mehrheit des Gemeinderats wollte, dass das Ausbauprojekt jedoch erst im Stadtparlament diskutiert wird - die 535’000 Franken für den ersten Ausbauschritt 2022 kippte sie deshalb aus dem Budget.

Unbeliebte «Rasenmäheranträge»

Auf wenig Gegenliebe stiessen zudem bürgerliche «Rasenmäheranträge», wie sie die Grünen nannten, von mehreren dutzend Millionen Franken, die oft Personal- oder Materialkosten betrafen. Dabei sollten fixe prozentuale Einsparungen bei ganzen Budgetposten-Listen verordnet werden.

Zu Beginn der Budgetdebatte scheiterten FDP und SVP zudem mit einem Rückweisungsantrag, der den Stadtrat beauftragt hätte, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren.

Das vom Stadtrat präsentierte Budget sieht ein Defizit von 173 Millionen Franken vor bei einem Aufwand von 9,559 Milliarden. Der Steuerfuss soll unverändert bei 119 Prozent bleiben. Der Stadtrat prognostiziert die Abnahme des Eigenkapitals von rund 1,2 Milliarden Franken Anfang 2022 auf rund 0,6 Milliarden Ende 2025.

FDP sieht «schwarze Null» möglich, SVP die «Defizitspirale»

Eine schwarze Null sei möglich, eine Steuersenkung in Reichweite - es müsse diskutiert werden, auf welche «nice to have»-Posten verzichtet werden könne, sagte FDP-Sprecherin Cathrine Pauli zum Diskussionsauftakt am Mittwoch. Es stünden grosse Investitionen an, etwa beim Schulraum oder der Energiesicherheit, während trotz höheren Steuereinnahmen das Eigenkapital «dahinschmilzt».

Die SVP prognostizierte eine Stadt, die wegen dem Netto-null-Ziel beim Kohlendioxidausstoss zwar «clean» aber bankrott sein werde.

«Wir befinden uns in einer Defizitspirale»,

sagte Susanne Brunner. Würden weiterhin 200 Millionen Franken Eigenkapital jährlich «verbrannt», sei eine Steuererhöhung unumgänglich. «Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann.» Rot-grün habe mit dem vorliegenden Budget jegliches Mass verloren.

Die GLP forderte «minus 172’999’800 und keinen Rappen mehr». Mit dem Budgetentwurf des Stadtrats könne die GLP leben, sagte Sven Sobernheim. Seine Partei wünsche sich zum hohen Defizit nicht auch noch einen budgetlosen Finanzlockdown. Die GLP werde aber ein Budget mit einem noch höheren Defizit ablehnen.

Die EVP attestierte der Wirtschaft eine grössere Corona-Resistenz, als ursprünglich befürchtet. «Das Budget ist - soweit abschätzbar - realistisch und für die Stadt und die Bewohnerinnen und Bewohnern finanziell tragbar», sagte Ernst Danner. Die prognostizierten Entwicklungen sollten allerdings als Warnung wahrgenommen werden für nötige Korrekturen.

Leupi: Budget nichts für «schwache Nerven»

Die SP fand, dass die Stadt Zürich finanziell noch immer gut dastehe. Das Eigenkapital sei für schwierige Zeiten da. Ein «Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit, höheren Sozialhilfekosten und tieferen Steuereinnahmen» müsse aber verhindert werden, sagte Florian Utz. Die SP setzte sich darum ein für die Corona-Unterstützung des Gewerbes und bessere Bedingungen für die Pflege.

Die AL sah das Defizit von 173 Millionen Franken als verkraftbar an. Allerdings sollte eine weitere «Aufblähung» des Budgets vermieden werden, sagte Andreas Kirstein. Die Stadt solle sich auf die Lösung der Probleme in den Bereichen Klima, Pflege und Tagesschule konzentrieren.

Das Budget 2022 sei nichts für Leute mit schwachen Nerven, sagte Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) am Mittwoch zu Beginn der Debatte. «Aber es gibt keinen Grund, irgendwo hysterisch zu werden.» Das zeige auch das AA+-Rating von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Das Eigenkapital sei da, um in schwierigen Zeiten ruhig handeln zu können und nicht hektisch. Es gebe allerdings keinen Grund, noch zusätzliche Lasten «draufzulegen». (sda)