Zürich Stimmvolk sagt knapp Ja zur Züri City-Card Die Zürcherinnen und Zürcher haben dem Stadtrat am Abstimmungssonntag grünes Licht gegeben für die Vorbereitungsarbeiten zur Züri City-Card. Doch vollends zufrieden können die Befürworterinnen und Befürworter mit sich nicht sein. Sven Hoti Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Stadtausweis soll vor allem den rund 10'000 Sans-Papiers in der Stadt Zürich zugutegekommen. Fotomontage: Tresdelinquentes

Es war die wohl umstrittenste Vorlage an diesem Abstimmungssonntag in der Stadt ­Zürich: die Züri City-Card. Und sie bot Hochspannung bis zum Schluss. Letztlich haben rund 52 Prozent der Stimmberechtigten Ja gesagt zu den Vorbereitungsarbeiten für eine Züri City-Card und dem damit verbundenen Rahmenkredit von 3,2 Millionen Franken. Ja gesagt haben die Wahlkreise 3, 4+5, 6 und 10, Nein die Kreise 1+2, 7+8, 9, 11 und 12. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,09 Prozent.

Schaut man sich die Karte mit den Ergebnissen an, so überwiegt die Farbe Rosa. Tatsächlich haben mehr Wahlkreise Nein gesagt als Ja. Doch die Entscheide waren äusserst knapp: Am deutlichsten war er im eher konservativen Kreis 12 (Schwamendingen), wo rund 56,4 Prozent der Bevölkerung gegen die Vorlage stimmten. Am knappsten war der Entscheid im Wahlkreis 1+2 mit rund 50,5 Prozent Nein-Stimmen. Auf der anderen Seite am deutlichsten Ja stimmte der Wahlkreis 4+5 mit 67,7 Prozent, am wenigsten deutlich der Kreis 10 mit 52,4 Prozent.

Gegnerin macht Stadtpräsidentin Corine Mauch Vorwürfe

Das Abstimmungsergebnis ist insofern überraschend, als dass sich Stadt- und Gemeinderat hinter die Vorlage gestellt hatten. Besonders dafür engagiert hatte sich die Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). An der sonntäglichen Medienkonferenz sagte sie denn auch: «Wir müssen anerkennen, es ist ein sehr knappes Ja.» Sie erachte es dennoch als positiv, dass die Bevölkerung der Vorlage letztlich zugestimmt habe und das Projekt nicht vorzeitig beenden wollte.

Corine Mauch, Zürcher Stadtpräsidentin (SP). zvg

Jetzt, nach dem knappen Ergebnis, sei es umso wichtiger, dass es in der Zukunft eine weitere Abstimmung zur Züri City-Card geben werde, sagte Mauch und ergänzte:

«Das starke kritische Signal werden wir in die weiteren Arbeiten miteinbeziehen müssen.»

Für die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage dürfte die Abstimmung ebenso schweisstreibend gewesen sein wie für das Ja-Lager. Sie schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Abstimmungsergebnis, sagte SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner. Sie verwies auf das knappe Abstimmungsergebnis – beinahe die Hälfte der Stimmbevölkerung habe die Vorlage abgelehnt. «Das zeigt doch, dass ein grosser Teil der Bevölkerung gesehen hat, dass das Projekt des Stadtrates widerrechtlich ist und nicht funktioniert.»

Gemeinderätin Susanne Brunner (SVP). Melanie Duchene / Keystone

Es sei aber bedenklich, dass das Projekt nun so weitergeführt werden könne. Vorwürfe macht Brunner vor allem der Stadtpräsidentin, die das Projekt gefördert hatte. Es sei schon im Vorfeld klar gewesen, dass man mit der City-Card die Sans-Papiers nicht legalisieren könne – und dennoch habe sie sich hinter das Projekt gestellt und gebe nun Millionen Franken an Steuergeldern dafür aus:

«Das finde ich bedenklich. Da würde ich vom Stadtrat, dem ausführenden Organ, mehr Führung er­warten.»

Längerfristig rechnet Brunner damit, dass das Projekt versanden wird. Denn Mauch wisse insgeheim, dass es so nicht funktioniere. Das knappe Resultat könne sie dann als Vorwand gegenüber ihrer Partei anführen, um das Projekt zu beenden. «Darum war es ganz wichtig, dass wir als SVP dagegen Unterschriften gesammelt haben. Wahrscheinlich wird unsere Niederlage am Schluss also doch noch etwas bewirken.»

Bis zur Einführung vergehen noch einige Jahre

Die Züri City-Card ist ein Stadtausweis für alle rund 436'000 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich. Er bestätigt Identität und Wohnort und soll allen einen vereinfachten und teils vergünstigten Zugang zu Informationen, Dienstleistungen oder kultur­ellen Angeboten bieten. Profitieren sollen insbesondere die rund 10'000 Sans-Papiers in der Stadt Zürich, die sonst stets Gefahr laufen, des Landes verwiesen zu werden.

Bis die Züri City-Card ein­geführt wird, werden allerdings noch ein paar Jahre ­vergehen. Mit dem nun ge­sprochenen Kredit kann der Stadtrat an die Arbeit gehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen