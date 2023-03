Zürich Cannabis-Studie verzögert sich wegen fehlender Bewilligung des BAG weiter – die Stadt wird ungeduldig Schon einmal musste der Versuch der kontrollierten Abgabe von Cannabis in der Stadt Zürich verschoben werden. Stadtrat Andreas Hauri (GLP) ist unzufrieden mit dem Bundesamt für Gesundheit. Sven Hoti Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.23 Uhr

Im Kanton Basel-Stadt läuft schon seit dem 30. Januar ein Pilotversuch mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis in Apotheken. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Cannabis ist bekannt für seine berauschende Wirkung. Wer es raucht, fühlt sich je nachdem lustiger, gesprächiger – und alles scheint etwas gemächlicher. Gemächlich scheint es derzeit auch beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuzugehen. Es muss derzeit besonders viele Gesuche aus Kantonen bearbeiten, die gerne einen Cannabis-Versuch durchführen würden. Auch die Stadt Zürich gehört dazu – und wird langsam ungeduldig.

«Wir warten noch immer auf die Bewilligung vom BAG», sagt Projektleiterin Barbara Burri. Im Juni 2022 reichte die Stadt Zürich ihr Gesuch für den Cannabis-Versuch «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» beim BAG und der kantonalen Ethikkommission ein. Knapp neun Monate sind seither vergangen. Die Ethikkommission hat das Gesuch bereits im August bewilligt.

Auch der Zürcher Stadtrat Andreas Hauri (GLP) hätte es gerne etwas schneller bei der Bearbeitung der Gesuche. Bild: Valentin Hehli

Der Vorsteher des städtischen Gesundheits- und Umweltdepartements, Andreas Hauri (GLP) tat seinen Unmut über die Wartezeit am Mittwoch in der Stadtratskolumne des «Tagblatts der Stadt Zürich» kund. «Beim langen Warten auf die Freigabe unseres Studiengesuchs durch das Bundesamt für Gesundheit verstreicht leider wertvolle Zeit», schrieb der Stadtrat.

Das BAG hat viel zu tun

Das BAG musste sich kürzlich in einer Fragestunde des Nationalrats dazu äussern. Es gebe zwei Gründe für die Verzögerung, antwortete das BAG auf eine entsprechende Frage der Zürcher FDP-Nationalrätin Regine Sauter. Erstens erfüllten gewisse Gesuche noch nicht alle Anforderungen. Zweitens sei der Bewilligungsprozess komplex und bedürfe der Abklärungen mit externen Akteuren. Zusätzlich seien die betroffenen Kantone und Gemeinden anzuhören.

Der Kanton und die Stadt Zürich seien bereits im Dezember und Januar angehört worden, sagt Projektleiterin Burri. «Das Gesuch ist eigentlich bewilligungsfähig. Stattdessen werden wir ständig vertröstet.» Gemäss BAG sind schweizweit insgesamt 17 Gesuche zur Durchführung eines wissenschaftlichen Pilotversuchs mit Cannabis eingegangen, 14 sind derzeit hängig.

Verkaufsstart wohl erst im August

Wann das Zürcher Projekt nun starten kann, ist unklar. Als letztes Ziel war Frühling 2023 gesetzt. Daraus wird wohl nichts: «Wir rechnen mit einem Verkaufsstart nach den Sommerferien.» Sobald die Bewilligung des BAG vorliegt, muss das Cannabis noch angebaut und verarbeitet werden, was etwa viereinhalb Monate dauert. «Wir sind startbereit», betont Burri. Laut der Projektleiterin haben sich rund 2300 Personen für den Pilotversuch angemeldet, bis zu 2100 werden teilnehmen können.

«Wir sind startbereit», sagt Barbara Burri, Projektleiterin der Zürcher Cannabis-Studie. Bild: zvg

Das von der Stadt Zürich und der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich lancierte Projekt musste schon einmal verschoben werden. Dies, weil das BAG noch weitere Informationen angefordert hatte. Geplant war der Start auf Herbst 2022, nun wird es also fast ein Jahr später. Der Zürcher Pilotversuch kommt etwas komplexer daher als die anderen in der Schweiz: Neben Apotheken sollen auch spezialisierte Social Clubs und das Stadtzürcher Drogeninformationszentrum den berauschenden Hanf verkaufen.

Ursache von Pestizid im Hanf geklärt

Neben der Verzögerung beim Gesuch war im Herbst auch noch ein anderes Problem hinzugekommen: Im Hanf für den Basler und Zürcher Pilotversuch waren kleine Pestizidreste nachgewiesen worden. Weil der Hanf allerdings aus biologischem Anbau kommen muss und somit eine Null-Toleranz-Grenze für Pflanzenschutzmittel gilt, musste der bereits laufende Versuch in Basel unterbrochen werden.

Nun ist offenbar auch klar, woher die Pestizidrückstände kamen: Laut Burri seien sie vom Feld des Nachbarn über die Luft übertragen worden. Das Problem habe inzwischen behoben werden können, so Burri. «Die zweite Ernte für Basel war bereits einwandfrei.»

Der angebaute Hanf muss hohe Qualitätsstandards erfüllen. Blick auf eine Hanfplantage im Aargauer Fricktal, wo Hanfpflanzen für das Pilotprojekt in Basel wachsen. Bild: Mirjam Moll/Südkurier

Seit dem 15. Mai 2021 können Pilotversuche mit Cannabis in der Schweiz durchgeführt werden. Ermöglicht hat dies eine entsprechende auf zehn Jahre befristete Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Seither haben sich diverse Kantone und Gemeinden für Versuche bereit erklärt, neben Zürich beispielsweise auch Genf, Bern und Winterthur. Als erster Kanton startete Basel-Stadt am 30. Januar dieses Jahres mit dem Verkauf von Cannabis in Apotheken.

Cannabis ist das am meisten konsumierte illegale Rauschmittel in der Schweiz. In der Stadt Zürich haben rund 150 000 Personen Erfahrungen damit, schweizweit hat jede dritte Person mindestens einmal Cannabis probiert. Die Pilotversuche sollen klären, wie sich eine kontrollierte Abgabe von biologisch produziertem Outdoor-Hanf auf die Konsumentinnen und Konsumenten auswirkt. Dies auch vor dem Hintergrund einer möglichen Legalisierung. Das Zürcher Pilotprojekt soll dreieinhalb Jahre dauern.

