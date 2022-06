Zürich Bürgerliche wollen weniger Sitzungen: Der Kantonsrat soll nur noch alle zwei Wochen zusammenkommen Kantonsräte von Mitte, FDP und SVP fordern weniger Sitzungstage. So soll der Politikerberuf miliztauglicher werden. Die SP findet das «demokratiepolitisch total daneben». Sven Hoti Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kantonsrätinnen und Kantonsräte verdienen aktuell rund 36'000 Franken pro Jahr. Eine Halbierung der Sitzungszeit hätte Folgen für ihren Lohn. Ennio Leanza / Keystone

Normalerweise tagt der Kantonsrat montags um 8.15 Uhr. Coronabedingt finden die Sitzungen seit zwei Jahren in der Halle 9 der Messe Zürich in Oerlikon statt. Bürgerliche Kantonsräte rütteln nun aber am wöchentlichen Sitzungsrhythmus. Tobias Weidmann (SVP, Hettlingen), Martin Huber (FDP, Neftenbach) und Josef Widler (Die Mitte, Zürich) fordern in einer Parlamentarischen Initiative, die Anzahl Sitzungstage zu halbieren. Damit würde der Kantonsrat nur noch alle zwei Wochen zusammenkommen.

Der Zürcher Kantonsrat ist ein Milizparlament. Im Gegensatz etwa zum Regierungsrat gehen die Kantonsrätinnen und Kantonsräte nebenbei noch einem anderen Beruf nach. Mit der Kürzung der Anzahl Sitzungstage wollen die Initianten das Milizsystem fördern.

«Somit wird eine vernünftige Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie ermöglicht und dem Berufspolitiker entgegengewirkt»,

heisst es im Vorstoss. Dadurch sollen auch wieder vermehrt das Kleinunternehmertum und das einfache Gewerbe im Kantonsrat vertreten sein können.

Initiant rechnet mit Einsparungen von 500'000 bis 1,5 Millionen Franken

Die Kantonsräte pendeln jeweils aus allen Ecken des Kantons an die Sitzungen. Mit der Halbierung der Sitzungstage werde auch der Pendlerverkehr halbiert, argumentieren die Initianten weiter. Die Traktandenliste wäre laut den Initianten durch ihren Vorstoss nicht beeinträchtigt. «Es hat sich gezeigt, dass durch zusätzliche Sitzungen die Traktandenliste nicht wesentlich abgebaut werden kann.» Entscheidend sei die Arbeit in den Kommissionen und in den Fraktionen.

Tobias Weidmann, SVP-Kantonsrat aus Hettlingen. zvg/Andreas Gemperle

«Durch diese Gesetzesänderungen wird nicht nur die Effizienz des Ratsbetriebes gesteigert, sondern werden zugleich die Kosten pro Jahr leicht reduziert», schreiben die Initianten. Die konkreten Einsparungen beziffern sie in ihrem Vorstoss nicht. Initiant und SVP-Kantonsrat Tobias Weidmann spricht auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» von 500’000 bis 1,5 Millionen Franken – je nachdem, ob die Sitzungsdauer als Kompensationsmassnahme verdoppelt wird oder nicht.

Kommissionssitzungen seien ohnehin ertragreicher

Gemäss Angaben des Kantons entspricht das Kantonsratsmandat einem Arbeitspensum von etwa 30 Prozent. Darin enthalten sind die meist rund vierstündigen Sitzungen sowie die Vorbereitungen darauf. Pro Jahr verdient ein Kantonsratsmitglied mit Sitzungsgeldern und Pauschale rund 28'000 Franken. Hinzu kommen Spesen von 8100 Franken und ein Erstklassabo des Zürcher Verkehrsverbunds.

Gewiss dürften sich manche Berufspolitiker an der mit der Initiative einhergehenden Lohnkürzung stören, meint Weidmann. Insgesamt schenke die Kürzung aber nicht sehr ein, insbesondere nach der Lohnerhöhung, die der Kantonsrat kürzlich erhalten hat. Weidmann ergänzt: «Politikerinnen und Politiker verdienen ihr Geld ohnehin einfacher über die Kommissionssitzungen und nicht über die Kantonsratssitzungen.»

Zuständigkeiten des Kantonsrats würden eingeschränkt

Rosmarie Joss, SP-Kantonsrätin aus Dietikon. zvg

Kantonsrätin Rosmarie Joss (SP, Dietikon) findet Weidmanns Initiative «demokratiepolitisch total daneben». «Eine Verkürzung der Sitzungszeit wäre nur durch Einschränkungen der Zuständigkeiten des Kantonsrats umsetzbar. Dadurch erhielte der Regierungsrat unweigerlich mehr Macht.»

Ein Problem bei der Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie sieht Joss nicht.

«Man muss sich bewusst sein, dass es ein Teilzeitmandat ist. Es ist illusorisch, zu meinen, nebenbei noch 100 Prozent arbeiten zu können.»

Mit der momentanen Regelung sei es möglich, neben dem Kantonsratsmandat einer Hauptbeschäftigung «im höheren Prozentbereich» nachzugehen.

SVP hauptschuldig am Pendenzenberg

Der Grund, warum der Kantonsrat überhaupt allwöchentlich so viele Sitzungen machen müsse, sei die grosse Last an Geschäften und Diskussionen. Daran schuld sei insbesondere die SVP, sagt Joss. «Die SVP sollte vielleicht auch einfach einmal unbestrittene Dinge durchwinken statt immerzu Diskussionen zu verlangen.» Es hätte sich gezeigt, dass mehr Sitzungen sehr wohl dazu beitrügen, die Traktandenliste zu verkürzen.

Mit der Parlamentarischen Initiative wollen die bürgerlichen Kantonsräte Artikel 6 Absatz 1 des Kantonsratsgesetzes ändern. Darin heisst es momentan: «Der Kantonsrat tagt in der Regel wöchentlich.» «Wöchentlich» würde bei einer Annahme der Initiative durch «alle zwei Wochen» ersetzt. Stimmen mindestens 60 Kantonsratsmitglieder dem Vorstoss vorläufig zu, wandert er für Stellungnahmen an die zuständige Kommission und den Regierungsrat. Am Schluss befindet nochmals der Kantonsrat darüber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen