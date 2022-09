Zürich «Brings uf d'Strass»: Anwohnende und die Stadt ziehen ein positives Fazit – der Gewerbeverband bleibt skeptisch Im Unterschied zu letztem Jahr gibt es heuer keine Kritik am städtischen Projekt. Das hat vor allem mit der Auswahl des Standorts zu tun. Sven Hoti Jetzt kommentieren 23.09.2022, 16.00 Uhr

Rund 450'000 Franken hatte die Stadt für die diesjährige Ausgabe von «Brings uf d'Strass» budgetiert. Wegen weggefallener Austragungsorte wird sie voraussichtlich weniger als 90'000 Franken dafür bezahlen müssen. Mathias Förster

Die Sonne scheint an diesem späten Dienstagnachmittag, doch der Herbst liegt bereits in der Luft. Im oberen Teil der Entlisbergstrasse in Zürich Wollishofen spielen Kinder, ihre Mütter sind in Gespräche vertieft. Wo vor wenigen Wochen noch nackter Asphalt hindurchführte, stehen nun diverse Sitz- und Spielmöglichkeiten. Pflanzentröge und Hinweistafeln stecken den rund 100 Meter langen Strassenabschnitt ab.