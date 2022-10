Zürich «Brings uf d'Strass» 2022: Stadt zieht positive Bilanz Gemäss einer Auswertung des städtischen Tiefbauamts wurde der in der Wollishofer Entlisbergstrasse geschaffene Freiraum rege genutzt. Eine Fortführung im nächsten Jahr ist angedacht. 11.10.2022, 13.22 Uhr

Die diesjährige Ausgabe von «Brings uf d'Strass» fand auf einem Teilabschnitt der Entlisbergstrasse in Wollishofen statt. Mathias Förster

Vom 13. August bis zum 25. September hatte sich ein Teil der Entlisbergstrasse in Zürich Wollishofen in einen Freiraum mit viel Grün, diversen Quartierveranstaltungen und Spielmöglichkeiten für Kinder verwandelt. Unter dem Titel «Brings uf d'Strass» möchte die Stadt Zürich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen testen. Für die diesjährige zweite Austragung zieht das städtische Tiefbauamt ein positives Fazit, wie es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung schreibt.