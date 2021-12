Zürich: Blaue Zone wird vorerst nicht teurer

Zürich Blaue Zone wird nicht teurer: Stadtrat zieht wegen Richtplan Parkkartenverordnung zurück In der Stadt Zürich werden die Tarife für Blaue-Zonen-Anwohnerkarten vorerst nicht teurer: Der Stadtrat will seine im Sommer 2020 vorgelegte Parkkartenverordnung noch einmal überarbeiten. Er begründet dies mit dem Ja zum Verkehrsrichtplan vom Sonntag. 01.12.2021, 13.56 Uhr

Die Vorlage des Stadtrates wird nun angepasst. (Symbolbild) Bruno Kissling

Mit der Annahme des Richtplans habe sich eine neue Ausgangslage ergeben, hält der Stadtrat in einer Mitteilung vom Mittwoch fest. Denn dieser sieht vor, dass die Zahl der Parkplätze in der Blauen Zone reduziert wird. Diese bleiben nur erhalten, sofern am Wohnort oder Geschäftssitz keine Möglichkeit besteht, privaten Parkraum zu nutzen. Damit sollen Leerstände in privaten Parkierungsanlagen vermieden und die Strassenräume von parkierten Autos entlastet werden.