Zürich Besucher-Rekord im Testzentrum auf dem Kasernenareal Das Testzentrum in Zürich verbucht Spitzenwerte. Im Schnitt testeten sich vor und über die Feiertage über 900 Personen pro Tag. Stephanie Handschin 07.04.2021, 10.42 Uhr

Das Testzentrum auf dem Kasernenareal in Zürich. Archivbild: Gaetan Bally/Keystone

Das Testzentrum auf dem Kasernenareal in Zürich konnte an diesem Osterwochenende Rekordzahlen verbuchen. In der Woche vor Ostern und über die Feiertage haben sich im Schnitt über 900 Personen pro Tag testen lassen. Am 31. März und am Gründonnerstag waren es sogar über 1000 pro Tag. «Um genügend Termine für die Tests anbieten zu können, haben wir die Öffnungszeiten erweitert und mehr Personal aufgeboten», sagtÜnal Can, ärztlicher Leiter des Testzentrums am Kasernenareal, gemäss einer Mitteilung.