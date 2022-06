Geschäftshaus am Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich wird gebaut

Zürich SBB erhält für Bau des Geschäftshauses am Bahnhof Tiefenbrunnen grünes Licht Die SBB können das 135 Meter lange Geschäftshaus «Vuelo» beim Bahnhof Tiefenbrunnen nach zehnjähriger Planungszeit bauen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von einem Anwohner und 21 weiteren Personen abgewiesen. Keinen Einfluss auf das Vorhaben hat die Gestaltungsplanpflicht für das Bahnhofsareal Tiefenbrunnen, die noch nicht rechtskräftig ist. 15.06.2022, 12.00 Uhr

Nach dem positiven Bundesgerichtsentscheid wollen die SBB 2024 mit dem Bau von «Vuelo» beginnen. Visualisierung: zvg

Die Beschwerdeführer kritisierten in ihrer Eingabe unter anderem die Grösse des Attikageschosses, die Erschliessung des Gebäudes und dessen Einordnung in die Umgebung. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil jedoch alle Rügen abgewiesen, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Das Bundesgericht folgt damit einem Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts von Mitte September 2020.