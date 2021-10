Zürich-Höngg: Schulanlage Riedhof wird per 2028 erweitert

Zürich Bedarf an Schulraum wächst: Schulanlage Riedhof in Höngg bekommt einen Erweiterungsbau Der Zürcher Stadtrat hat dem Gemeinderat einen Projektierungskredit zur Erweiterung der Schulanlage Riedhof in Zürich-Höngg beantragt. Damit antwortet er auf die steigende Nachfrage nach Schulraum. 06.10.2021, 15.36 Uhr

In Zürich-Höngg wird der Schulraum knapp. (Symbolbild) Keystone

Die Nachfrage nach Schulraum in Zürich-Höngg steigt weiter an. Nun soll die Schulanlage Riedhof per 2028 erweitert werden. Das beantragte am Mittwoch der Stadtrat dem Gemeinderat. Für den Neubau mit Doppelsporthalle, die künftig von Vereinen und Quartieren mitbenutzt werden soll, werden 7,2 Millionen Franken benötigt - weitere 7,25 Millionen Franken für ein Provisorium.