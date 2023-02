Zürich Bauarbeiten am Katzensee verzögern sich um ein Jahr Im Freibad Katzensee waren für diesen Winter grössere Instandsetzungs- und Umbauarbeiten geplant. Daraus wird nun vorläufig nichts. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Das Freibad Katzensee wurde 1967 erbaut, die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. zvg

6,1 Millionen Franken hat der Zürcher Stadtrat für die Instandsetzung und den Umbau des Freibads Katzensee gesprochen. Die Arbeiten sind bitternötig: Die Anlagen stammen aus den 60er- und 70er-Jahren. In den letzten Jahren sei nur das Nötigste getan worden, heisst es im entsprechenden Stadtratsbeschluss. «Die intensive Nutzung hat Spuren in der Umgebung hinterlassen.»

Die Arbeiten hätten eigentlich im Herbst 2022 starten und spätestens im Sommer 2023 abgeschlossen sein sollen. Doch daraus wurde beziehungsweise wird nichts. Die Arbeiten starten mit einem Jahr Verspätung erst im September 2023. Das städtische Hochbaudepartement bestätigt auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Onlineportals «Zürich24».

Rücksichtnahme auf Brut- und Setzzeit

«Es handelte sich um einen komplexen Bewilligungsprozess mit vielen Bewilligungsinstanzen», begründet Mediensprecherin Ursula Tschirren. Eine Baubewilligung liege noch nicht vor. Der Bauentscheid sei im Oktober 2022 der Stadt zugeschickt worden. Die Auflagen aus dem Bauentscheid würden zurzeit noch bereinigt. Hinzu kommt, dass die Bauarbeiten ausserhalb der Badesaison und nicht in der Brut- und Setzzeit erfolgen sollten. «Daher war unter anderem eine Verschiebung des Baubeginns um ein ganzes Jahr notwendig.»

Der Quartierverein Affoltern und die betroffenen Nutzenden des Badebetriebs seien persönlich über die Verschiebung informiert worden, so Tschirren. Vor Ort weise zudem eine Infotafel auf das Bauvorhaben und die Bauzeit hin. Zusätzlich sei die Quartierbevölkerung am Öffentlichkeitsanlass «Affoltern Diagonal» vom 3. Oktober 2022 über die Verschiebung informiert worden. Auf den Badebetrieb diesen Sommer wird die Verschiebung laut Tschirren keinen Einfluss haben. Auch der Objektkredit von 6,1 Millionen Franken könne voraussichtlich eingehalten werden.

Feuchte Wände und Asbest festgestellt

Das Freibad Katzensee wurde 1967 erbaut und befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Es ist im Inventar der schützenswerten Gärten und Anlagen von kommunaler Bedeutung enthalten. Etwa so alt wie das Freibad ist auch die Infrastruktur auf der Anlage. Schon seit Jahrzehnten erfreut sich das Bad grosser Beliebtheit. Hinzu kommt, dass es durchgehend zugänglich ist. Entsprechend abgenutzt ist die Infrastruktur.

Der Stadtrat listet in seinem Beschluss die Mängel auf: Garderoben-, Kiosk-, Dienst-, Lager- und WC-Gebäude hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und befänden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Die Wände des Garderobengebäudes seien feucht und die Böden wiesen starke Abnutzungen auf. Die Sanitäranlagen erfüllten die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr und seien erneuerungsbedürftig. An diversen Stellen sei zudem gebundener Asbest festgestellt worden.

Der Obere (rechts) und Untere Katzensee liegen in einem Naturschutzgebiet. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Auch der Uferbereich und die Umgebungsflächen seien instandsetzungsbedürftig. Die hart verbauten Uferpartien seien «unökologisch und naturfremd». Die Bäume und Vegetationsflächen litten unter dem zunehmenden Nutzungsdruck und bedürften ebenfalls einer sanften Instandsetzung. Die Arbeiten würden in enger Absprache mit der Gartendenkmalpflege ausgeführt.

Längere Öffnungszeiten und neues Mobiliar

Um diese Mängel zu beheben und damit die Anlagen für weitere 25 Jahre nutzbar bleiben, sind diverse Instandsetzungs- und Umbauarbeiten geplant. Unter anderem soll die Bausubstanz in allen Gebäuden erneuert werden. Um gesetzliche Vorgaben und hygienische Standards einzuhalten, müssen zudem die Raumgestaltung geändert und die Lüftungsanlagen verbessert werden. WC, Duschen und Garderoben sollen behindertengerecht werden. Angedacht sind zudem einbruchsichere Türen. Die Gasheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt, die Dächer begrünt.

In der Umgebung müssen die Liegewiesen neu begrünt und geebnet, die Beläge der Weg- und Platzflächen erneuert und Picknicktische und Feuerstellen ersetzt werden. Anstelle der harten Verbauung soll der Uferbereich abgeflacht werden. Sträucher und Bäume sollen einer grundlegenden fachmännischen Pflege unterzogen werden. Weiter wird die Aussenbestuhlung des Kiosks ersetzt und erweitert. Geplant ist ausserdem ein neuer Sand- und Frischwasserspielbereich für Kinder.

An den bestehenden Nutzungsmöglichkeiten soll sich aber nichts ändern, wie der Stadtrat in seinem Beschluss betont. Änderungen soll es nur bei den Öffnungszeiten geben, wobei das Bad zwar durchgehend zugänglich ist, jedoch nicht immer Badepersonal im Einsatz steht. Wie alle Seebäder soll künftig auch die Badi Katzensee von Anfang März bis Ende Oktober in Betrieb sein. Heute ist sie von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Die Sanitäranlagen sollen zudem auch im Winter der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.

Die zuständigen Zürcher Architekturbüros Gut&Schoep sowie Neuland ArchitekturLandschaft GmbH rechnen mit Kosten von 5,089 Millionen Franken. Einschliesslich Reserven beläuft sich der vom Stadtrat bewilligte Objektkredit auf 6,1 Millionen Franken. Davon sind 5,6 Millionen Franken gebundene Ausgaben für die Instandsetzung und 500’000 Franken neue Ausgaben für die verschiedenen Umbaumassnahmen von Gebäuden und Umgebung.

