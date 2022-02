Zürich: Arbeitskräfte über 40 können sich kostenlos beraten lasse

Zürich Arbeitskräfte über 40 können sich kostenlos beraten lassen Der Kanton Zürich bietet Arbeitskräften über 40 neu dauerhaft eine kostenlose Laufbahnberatung. Die Erfahrungen des Pilotversuchs im vergangenen Jahr waren positiv. Deshalb wird das Programm «viamia» nun definitiv eingeführt. 09.02.2022, 09.49 Uhr

Die Mehrheit der Befragten hatten durch die Beratung an Selbstbewusstsein gewonnen. (Symbolbild) Keystone

Die Auswertung des Pilotversuchs habe gezeigt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Angebot als sehr nützlich bewerten würden, teilte die Bildungsdirektion am Mittwoch mit. Eine Mehrheit der Befragten gab an, dass sie neue berufliche Perspektiven erhalten und an Selbstbewusstsein gewonnen habe.