Zürich Altersheime sollen selber über Sterbehilfe entscheiden Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich sollen selber bestimmen, ob sie Sterbehilfe zulassen wollen oder nicht. Die zuständige Kommission ist deshalb gegen einen Vorstoss der SP, der den Zugang von Sterbehilfeorganisationen in allen Heimen vorschreiben wollte. 07.04.2022, 10.51 Uhr

Die Entscheidung über die Zulassung der Sterbehilfe soll künftig in den Händen der Zürcher Alters- und Pflegeheime liegen. Chris Iseli

Bis jetzt können die Heime selber darüber entscheiden, ob sie Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Dignitas den Zugang in ihre Räume erlauben. In vielen Alters- und Pflegeheimen ist eine Freitodbegleitung bereits vor Ort möglich, jedoch nicht in allen.