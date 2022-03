Zürich Als die Schweiz mit Telefonen und Radios aus Albisrieden beliefert wurde Vor genau 100 Jahren eröffnete das deutsche Elektrounternehmen Siemens seine erste Produktionsstätte in der Schweiz – und zwar in Albisrieden. Das Ortsmuseum Albisrieden nimmt das Jubiläum zum Anlass für eine Sonderausstellung. Sven Hoti 18.03.2022, 05.00 Uhr

Die damalige Albiswerk Zürich AG beschäftigte auch viele weibliche Angestellte. Frauen beim Wickeln von Spulen an Wickelautomaten, 1958. zvg/Archiv Siemens Schweiz

Wir schreiben das Jahr 1922: Der Erste Weltkrieg liegt Jahre zurück, ebenso die Spanische Grippe, und die Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. In ebendiesem Jahr eröffnete das deutsche Elektrounternehmen Siemens – damals noch Siemens & Halske – in Zürich Albisrieden seine erste Produktionsstätte in der Schweiz. Über die Jahre entwickelte sie sich zu einem der grössten Arbeitgeber in der Region. Heute, 100 Jahre später, hat die Siemens Schweiz AG noch ihren Firmensitz in Albisrieden, doch die Industrie ist schon lange verschwunden.

Das Ortsmuseum Albisrieden widmet diesem Teil der Quartiergeschichte in Zusammenarbeit mit Siemens nun die Sonderausstellung «100 Jahre Siemens in Albisrieden». Besondere historische Schwerpunkte der Ausstellung sind die Entwicklung und Fertigung der Albiswerke und der Siemens-Albis AG; der Arbeitsalltag in der Fabrik, die Frauenarbeit und Lehrlingsausbildung sowie die Entwicklung der Telefonie und der Radioproduktion in Albisrieden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Museum will zudem zahlreiche Originalobjekte, Bilder sowie Präsentationen zur Geschichte der Firma zeigen.

Der Bund übte Druck auf die deutsche Siemens auf

Die Aktivitäten von Siemens in der Schweiz reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, mit Projekten auf den Gebieten der Kommunikation und des Eisenbahnwesens, die von Deutschland aus abgewickelt wurden. Den eigentlichen Beginn in der Schweiz bildete der Bau des Kraftwerks Wynau im Kanton Bern 1894, mit eigenem Baubüro und Ingenieuren vor Ort. 1903 eröffnete das Unternehmen ein Büro an der Löwenstrasse in Zürich. Der Schwerpunkt der Siemens-Tätigkeit in der Schweiz lag in diesen Jahren auf Vertrieb und Montage.

Durch den Kauf der in Glarus gegründeten und in Albisrieden situierten Protos Telephonwerke AG im Jahr 1922 errichtete das deutsche Grossunternehmen an der Albisriederstrasse seine erste Produktionsstätte im kleinen «Efeuhäuschen». Die Protos Telephonwerke waren nach dem Ersten Weltkrieg in eine finanzielle Schieflage geraten. Siemens übernahm das Unternehmen mitsamt den rund 60 Mitarbeitenden.

Lehrlingsausbildung in den damaligen Albiswerken: Anleitung durch den Lehrmeister, um 1950. zvg/Archiv Siemens Schweiz

Dass es zu diesem Kauf kam, hatte unter anderem mit einer Forderung der Schweizer Behörden zu tun, wie die Urdorfer Kulturhistorikerin Astrid Tönnies erklärt. «Die Behörden sagten: Wenn ihr hier geschäftet, dann müsst ihr auch Arbeitsplätze schaffen.» Tönnies ist seit Jahren für die museale Sammlung und das Archiv von Siemens Schweiz aktiv.

1924 änderte die neue Siemens-Tochtergesellschaft ihren Namen in Telephonwerke Albisrieden AG. Zu diesem Zeitpunkt zählte sie schon 150 Mitarbeitende und beschäftigte bereits einen Lehrling.

«Von da an ging das Wachstum erst richtig los»,

sagt Tönnies. Nach der Eingemeindung Albisriedens in die Stadt Zürich 1934 änderte das Unternehmen erneut den Namen und hiess fortan Albiswerk Zürich AG.

Es arbeiteten ungewöhnlich viele Frauen im Betrieb

Das Albiswerk produzierte vor allem Telefone, Radios sowie Feldtelefone für die Armee. Die Produkte wurden in die ganze Schweiz geliefert. Siemens war einer der Hauptlieferanten der damaligen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe, kurz PTT. Die Nachfrage nach technologischen Produkten aus Albisrieden sowie Arbeitsplätze beim Albiswerk war gross.

«Ein Arbeitsplatz beim Albiswerk bedeutete wirtschaftliche Sicherheit und Ansehen, Lehrstellen waren begehrt und galten als hervorragende Basis für den weiteren beruflichen Lebensweg»,

schrieb Tönnies in einem geschichtlichen Rückblick in den Bremgarter Neujahrsblättern 2008. In der Bremgarter Klosteranlage St.Klara hatte Siemens von 1946 bis 1983 einen Zweigbetrieb der Albiswerke eröffnet.

Die weiblichen Angestellten erledigten vor allem Aufgaben, die viel Fingerspitzengefühl brauchten. Fertigung von Relaiskontaktfedern, 1955 in der Albiswerk Zürich AG. zvg/Archiv Siemens Schweiz

Für damalige Verhältnisse ungewöhnlich war die hohe Anzahl weiblicher Angestellter, welche die Albiswerke beschäftigten. Sie wurden vor allem mit Arbeiten betraut, die viel Fingerspitzengefühl und Feinmotorik brauchten. Dazu gehörte etwa das Wickeln und Justieren von Relaisspulen, die in den elektromechanischen Telefonzentralen verwendet wurden. Zur Erinnerung: In diesen riesigen Zentralen wurden damals Telefonanrufe miteinander verbunden.

Die Siemens hat Albisrieden mitgeprägt

Die Tochtergesellschaft von Siemens & Halske habe die Entwicklung des Quartiers Albisrieden massgeblich mitgeprägt, sagt Hans Amstad, Präsident des Ortsmuseums Albisrieden. So habe die Firma neue Fabrikgebäude mit Arbeitsplätzen für über 2000 Personen geschaffen. Sie gehörte zeitweise zu den grössten Arbeitgebern in der Stadt. Viele Siemens-Mitarbeitende hätten sich im Quartier niedergelassen, so Amstad. Andere grosse Industrieunternehmen wie etwa die Lastwagenfabrik Arbenz, der Klima- und Lüftungsfirma Luwa oder das Hammerwerk Stoss gaben der Entwicklung des Quartiers zusätzlichen Schub.

Im Jahr 1971 schlossen sich die Albiswerke mit der Siemens AG Zürich zur Siemens-Albis AG zusammen. Die Vertriebsgesellschaft an der Zürcher Löwenstrasse zog nun ebenfalls nach Albisrieden. 1996 wurde daraus schliesslich die heutige Siemens Schweiz AG.

Die Industrie ist inzwischen grösstenteils aus dem Quartier verschwunden

Ab der Jahrtausendwende verkaufte Siemens einzelne Teile seines Albisrieder Areals. Die technologische Entwicklung habe sukzessive auch die Entwicklung des Unternehmens beeinflusst, erklärt Kulturhistorikerin Tönnies.

«Siemens als Ganzes hatte sich inzwischen vom Bereich der Kommunikation gelöst»,

sagt sie. Mit anderen Worten: Die Telefonie ist kein Thema mehr. Der Fokus der rund 5900 Siemens-Mitarbeitenden in der Schweiz liegt heute auf den Gebieten Energie und Gebäudetechnik, Industrie, Mobilität und Gesundheit.

Auch diese Entwicklung ist in Albisrieden seit längerem erkennbar: Die Industrie ist beinahe völlig durch Wohnhäuser ersetzt worden. In Albisrieden geblieben ist jedoch mitunter die Zentrale der Siemens Schweiz AG.

Vernissage zur Sonderausstellung «100 Jahre Siemens in Albisrieden»: Samstag, 19. März, um 13.30 Uhr im Ortsmuseum Albisrieden, Triemlistrasse 2. Weitere Öffnungszeiten und Infos unter ortsmuseum-albisrieden.ch