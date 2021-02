Die letzte Äbtissin von Zürich, Katharina von Zimmern, soll mit einem neuen Denkmal in der Innenstadt geehrt werden. Das Stadtparlament hat am Mittwoch ein Postulat von AL und EVP an den Stadtrat überwiesen. Moderne Kunst ist dabei nicht erwünscht.

sda 04.02.2021, 11.22 Uhr