Zürich Absage des Alba-Festivals war diskriminierend: Bund rügt Regierungsrätin Jacqueline Fehr Im Herbst hatte der Zürcher Regierungsrat das Alba-Festival abgesagt. Dies mit Verweis auf die tiefe Impfquote in der balkanstämmigen Community und die damals heikle epidemiologische Lage. Die Regierung spricht von einem Dilemma. Sven Hoti 1 Kommentar 29.06.2022, 17.11 Uhr

Geriet nach der kurzfristigen Absage des letztjährigen Alba-Festivals in die Kritik: SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Ennio Leanza / Keystone

Als der Zürcher Regierungsrat dem Alba-Festival 2021 mit Verweis auf die tiefe Impfquote unter den balkanstämmigen Besucherinnen und Besuchern die Bewilligung entzog, handelte er diskriminierend. Zu diesem Schluss kommt eine Einschätzung der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR).

«Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kommunikation zur Absage des Alba-Festivals zu Recht als diskriminierend empfunden wird», schrieb die EKR in einer Stellungnahme an den Regierungsrat, über welche die NZZ und der «Tages-Anzeiger» am Mittwoch berichteten. Auch der «Limmattaler Zeitung» liegt der Schriftwechsel vor.

Weder Impfquote noch Coronalage ein valides Argument

In der Stellungnahme der Kommission heisst es weiter:

«Grundsätzlich ist es problematisch, den Rückzug einer Bewilligung mit der Herkunft des Zielpublikums zu begründen.»

Da für die Veranstaltung die 3G-Regel gegolten habe (nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet war, durfte teilnehmen), sei der Verweis auf ein hohes Infektionsgeschehen in der balkanstämmigen Community nicht nachvollziehbar.

Als ebenso wenig verständlich erachtet die EKR das Argument der damals angeblich tiefen Impfquote bei Personen mit Bezug zum Balkan. Die Absagen von anderen Grossanlässen wie etwa dem Zürich Open Air ohne gleichlautende Begründung zeigten, dass die Impfquote «kein relevantes Entscheidungskriterium» dargestellt habe und somit auch nicht spezifisch hätte erwähnt werden müssen.

Mit der damaligen Argumentation des Regierungsrates habe der Eindruck entstehen können, Personen mit Bezug zum Balkan seien für die schwierige epidemiologische Lage verantwortlich, schreibt die EKR weiter. Gerade in einer Pandemie würden Sündenböcke gesucht. «In einem solchen Kontext müssen die Behörden besonders darauf achten, mit ihrer Kommunikation der Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe, die ohnehin schon von rassistischer Diskriminierung betroffen ist, nicht Vorschub zu leisten.»

Ein «unauflösbarer Widerspruch»

In einem Antwortschreiben auf die Stellungnahme gelobt die zuständige Regierungsrätin und Direktorin der Justiz und des Innern, Jacqueline Fehr (SP), Besserung. Sie fügt allerdings an, dass sich der Regierungsrat damals in einem Dilemma befunden habe: das Gleichbehandlungs- und Nichtdiskriminierungsgebot auf der einen, die Fürsorgepflicht gegenüber der Bevölkerung auf der anderen Seite – ein gemäss Fehr «unauflösbarer Widerspruch».

Auf die Frage, wie denn dieses Dilemma hätte umgangen werden können, antwortete die EKR: «Als Begründung für die Absage des Festivals wäre es vollkommen ausreichend gewesen, gestützt auf die Covid-19-Verordnung, auf die Verschlechterung der epidemiologischen Lage zu verweisen, wie das bei anderen Absagen von Festivals vergleichbarer Grösse (...) auch gehandhabt wurde.»

Schwierig zu erklären bliebe dabei allerdings, weshalb andere Veranstaltungen wie etwa die Zurich Pride mit über 20'000 Teilnehmenden zur gleichen Zeit stattfinden durften. Für den Regierungsrat ist die Antwort der EKR daher nicht ganz zufriedenstellend. Ein Sprecher meint:

«Es weiss bis heute niemand, wie man das hätte richtig machen sollen.»

Regierungsrat hielt Stellungnahme der EKR zurück

Das Alba-Festival 2021 hätte am Wochenende des 4. und 5. September stattfinden sollen. Am 2. September liess der Regierungsrat verlauten, dass er dem Anlass die Bewilligung entziehe. Dies einerseits wegen der schwierigen epidemiologischen Lage – die Coronazahlen waren hoch, die Spitäler stark ausgelastet. Andererseits richte sich das Alba-Festival «primär an eine stark betroffene Community». Viele infizierte Ferienrückkehrer kamen aus dem Balkan.

Daraufhin hagelte es Kritik. Einerseits wegen der Kurzfristigkeit der Absage. Andererseits aufgrund des letzten Teils der Begründung. Die Kritik richtete sich insbesondere an Fehr. Diese hatte sich bereits kurz nach der Absage des Alba-Festivals 2021 entschuldigt. Doch der Schaden war angerichtet und der Diskriminierungsvorwurf stand im Raum. Fehr liess diesen Vorwurf im Anschluss von unabhängiger Seite überprüfen, weshalb sie sich an die EKR wendete.

Zusammenpacken: Im letzten Jahr wurde das Alba-Festival kurzfristig abgesagt. Michael Buholzer / Keystone

Pikant: Die Antwort des EKR liegt seit Ende September vor, wurde allerdings nie veröffentlicht. Gegenüber der NZZ begründete Benjamin Tommer, Sprecher von Fehr, dies damit, dass die erste Antwort der EKR die Fragen nicht abschliessend zu klären vermochte und die zweite Antwort «aus uns nicht bekannten Gründen» nie eintraf. Dies habe man erst durch eine Medienanfrage festgestellt. Die erneute Zustellung sei erst am 23. Juni erfolgt.

Fehr besucht das diesjährige Alba-Festival

Tommer betonte, dass das Einvernehmen zwischen Fehr und den Veranstaltern des Festivals bereits im September nach einem ersten Gespräch «sehr gut» war. Eine Einladung an das diesjährige Festival habe Fehr angenommen.

Das Alba-Festival 2022 findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, auf dem Hardturm-Areal statt. Es ist die zweite Austragung des Musikfestivals, das 2019 über 20'000 Besucherinnen und Besucher anlockte. Damit ist es gemäss den Veranstaltern das grösste Open Air mit internationalen Stars der albanischen und kosovarischen Hip-Hop-, R-’n’-B- und Pop-Musikszene in Europa.

1 Kommentar Margrit Holzhammer vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Egal welche Art von Festen mit vielen Teilnehmern!!!! Man muss auch die steigenden Coronazahlen vor Auge halten. Den Coronaviren sind die Nationalitäten egal!!! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen