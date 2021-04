Zürich 54’000 neue Impftermine sind verfügbar – jetzt können auch 50- bis 64-Jährige einen Termin buchen Der Kanton hat weitere Impfgruppen freigeschaltet. Neu können auch 50- bis 64-Jährige (Impfgruppen H, K und M) Impftermine buchen. Rund 54’000 Termine sind in den ersten beiden Maiwochen in den Impfzentren verfügbar. Stephanie Handschin 28.04.2021, 12.55 Uhr

Die Anzahl Termine werden anhand des verfügbaren Impfstoff berechnet. Sofern die Impfstofflieferungen, wie vorgesehen eintreffen, werden im Laufe des Monats Mai weitere Termine dazu kommen. Themenbild: Laurent Gillieron/Keystone

Im Kanton Zürich können jetzt auch 50- bis 64-Jährige Termine für die Covid-19-Impfung buchen. Also Personen der Impfgruppen H, K und M. Wie der Kanton am Mittwoch mitteilt, seien in den ersten zwei Maiwochen rund 54'000 Impftermine in den elf Impfzentren verfügbar.