Züri Fäscht Wertstoffe statt Abfall: Besucher von Zürichs Grossanlässen sollen Müll trennen Am Züri Fäscht 2023 soll der Abfallberg halbiert werden. Pilotversuche laufen bereits dieses Jahr an Sechseläuten, Street Parade und Knabenschiessen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.05.2022, 17.43 Uhr

Spuren des Züri Fäschts 2019: Solche Bilder wollen die Veranstalter nächstes Jahr nicht mehr sehen. Keystone

Normalerweise wäre diesen Sommer Züri Fäscht wie alle drei Jahre üblich. Doch wegen der Coronapandemie hatte das Organisationskomitee bereits letzten Frühling entschieden, das Volksfest auf 2023 zu verschieben. Zu gross wären sonst die Risiken für die langwierige Planung dieses Grossanlasses gewesen, zu schwierig auch die Sponsorensuche, sagte Organisationskomitee-Präsident Albert Leiser am Dienstag vor den Medien. Dafür soll das Fest, das bei der letzten Ausgabe während dreier Tage zwei Millionen Besucherinnen und Besucher anlockte, nächstes Jahr neue ökologische Massstäbe setzen: Die Veranstalterinnen und Veranstalter wollen den Abfallberg halbieren.

Erfolgreicher Pilotversuch am Sechseläuten

Dazu beitragen sollen 140 grosse Entsorgungspunkte, gut sichtbar auf dem Festgelände verteilt und regelmässig geleert. Mit separaten grossen Einwurflöchern für PET, Alu, Glas und Kehricht sind die Festbesucherinnen und -besucher angehalten, Abfall und Wertstoffe zu trennen, wie Daniel Aebli, Direktor von Entsorgung und Recycling Zürich, an einer Medienkonferenz sagte.

Ein Pilotversuch habe bereits am diesjährigen Sechseläuten stattgefunden – mit Erfolg: Statt Abfall habe es deutlich mehr wiederverwendbare Wertstoffe gegeben. Weitere Einsätze seien an der Street Parade und am Knabenschiessen geplant. Ziel sei es, den Wertstoffanteil beim Abfall am Züri Fäscht 2023 gegenüber 2019 von 4 auf 50 Prozent zu erhöhen.

Insgesamt soll die Abfallmenge am kommenden Züri Fäscht auf 135 Tonnen halbiert werden. Im Jahr 2019 fielen noch 266 Tonnen an; das sind grob gerechnet 133 Gramm pro Besucherin und Besucher.

Um den Müll zu halbieren, plant das Organisationskomitee auch ein Depotsystem für PET-Flaschen und Aluminiumbüchsen. Ausserdem sucht es 1500 freiwillige Helferinnen und Helfer, die während des Fests Abfall entsorgen. Drei Jahre später, beim Züri Fäscht 2026, will Geschäftsführerin Jeannette Herzog das Depotsystem dann auf Mehrwegbecher ausweiten.

Jeannette Herzog, Geschäftsleiterin OK Züri Fäscht. Keystone

«Wir gehen schrittweise vor, damit die Gäste und Helfer die Veränderungen annehmen»,

sagte Herzog. Auch die CO 2 -Bilanz des Grossanlasses will sie verbessern. Vor allem zwei Faktoren fallen dabei ins Gewicht: Die An- und Abreisen der Gäste machten beim letzten Züri Fäscht 42 Prozent des CO 2 -Ausstosses aus, die Mahlzeiten 40 Prozent.

Zwar kamen bereits 87 Prozent der Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Herzog sagte. Doch die 10 Prozent, die mit dem Privatauto reisten, verursachten 37 Prozent der Treibhausgasemissionen. «Wir laden Sie ein, mit dem ÖV oder zu Fuss zu kommen», sagte die OK-Geschäftsleiterin.

Mehr vegetarische und vegane Angebote

Bei den Mahlzeiten peilt sie mehr vegetarische und vegane Angebote an. Denn ein vegetarisches Essen verursache nur rund halb so viel CO 2 wie eines mit Fleisch. «Aber man wird weiterhin auch seine Bratwurst bekommen», beruhigte sie Traditionalisten vorsorglich.

Zur sozialen Komponente im Nachhaltigkeitskonzept, das Herzog vorstellte, gehören auch neue Angebote für Kinder und Familien am rechten Zürichseeufer während des Züri Fäschts. Dort hätten Angebote für diese Zielgruppe bisher gefehlt.

Am linken Seeufer bei der Sukkulentensammlung ist zudem ein Züri-Platz geplant. Er soll Vereinen und anderen Interessengruppen zur Verfügung stehen, damit sie dort Auftrittsmöglichkeiten organisieren können.

Die Feuerwerke am Freitag und Samstag bleiben trotz Nachhaltigkeitskonzept erhalten, wie OK-Präsident Leiser auf Anfrage sagte. Sie machten am letzten Züri Fäscht 0,2 Prozent des CO 2 -Ausstosses aus – ebenso viel wie die Flugshows. Das Züri Fäscht 2023 findet vom 7. bis 9. Juli statt.

Stadtpräsidentin Corine Mauch hob an der Medienkonferenz die Bedeutung solcher Grossanlässe hervor: «Die Coronasituation hat unser Leben lang genug bestimmt. Wir brauchen Anlässe, wo wir wieder zusammenkommen können.»

So feiert Zürich im Sommer 2022 Das Züri Fäscht findet zwar wegen Corona erst 2023 wieder statt. Dennoch wird der Sommer 2022 in Zürich zum ersten grossen Festsommer nach der Coronaflaute, gespickt mit diversen grösseren und kleineren Anlässen. So steigt vom 25. Mai bis Sonntag, 26. Juni, auf der Hardturm-Stadionbrache das Street Food Festival. Es verspricht jede Woche neue Food-Verkäufer, dazu ein Unterhaltungsprogramm mit DJs, Konzerten und Shows. Am 27. und 28. Mai findet zudem eines dieser kleinen Quartier-Open-Airs statt, die Zürichs Sommer bereichern: Am Albisrieder Vorstadt Sounds (Fellenbergstrasse 231) sind 21 vorwiegend einheimische Bands und Solokünstlerinnen und -künstler zu entdecken. Da wir schon bei Quartier-Open-Airs sind: Am 10./11. Juni steigt auf der Stolzewiese im Kreis 6 (Ottikerstrasse 37–51) das Stolze Open-Air, ebenfalls mit einem stolzen Line-up von 15 Bands. Und in harter Konkurrenz mit dem Sommerfest Dietikon (10–12. Juni), wo sich als Hauptact am Samstag Steffe la Cheffe die Ehre gibt. Zu Zürichs etablierte Grossanlässen zählt das Pride-Festival. Der grösste queere Anlass der Schweiz kehrt am 17./18. Juni zurück auf das Kasernenareal und in den Zeughaushof. Heisse lateinamerikanische Rhythmen sind Anfang Juli am Caliente angesagt. Das Festival findet am 1. und 2. Juli sowie am 8. und 9. Juli statt, und zwar auf dem Zeughausareal sowie im Volkshaus. Die Street Parade, grösste Technoparade der Welt, feiert ihr Comeback am 13. August rund ums Seebecken, gefolgt vom Theater Spektakel (18. August–4. September) auf der und um die Landiwiese und dem Züri Open-Air (23.–27. August) in Rümlang. Auch im Letzigrund gibt's wieder Grosskonzerte: Am 30./31. Mai spielen Rammstein, am 17. Juli die Toten Hosen, am 19./20. August Gölä und Trauffer, am 16./17. September Ed Sheeran.

