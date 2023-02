Zürcher Wahlen Die Machtverhältnisse im bevölkerungsreichsten Kanton wackeln Am 12. Februar wählt der Kanton Zürich seinen Regierungs- und Kantonsrat neu. Die Regierung könnte linker und das Parlament mittiger werden. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 02.02.2023, 06.31 Uhr

Bullingerkirche in Zürich: Hier werden nach den Wahlen der Kantons- und der Regierungsrat jeweils montags zusammenkommen. Keystone

Die Zürcher Kantonalpolitik bekommt eine neue Hülle. Alter Wein in neuen Schläuchen? Man wird sehen. Eine Woche nach den Wahlen vom 12. Februar zieht der Kantonsrat jedenfalls nach coronabedingtem Exil in der Messe Zürich weiter in die Bullingerkirche. Grund ist der geplante Rathausumbau. In der Kirche in Zürich kommen dann jeweils montags die 180 Kantonsratsmitglieder und, je nach Bedarf, Mitglieder der Regierung zusammen. Sie werden klären, wo es politisch langgeht im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz. Die Wahlen am 12. Februar bilden den Auftakt zum eidgenössischen Wahljahr 2023. Doch was steht für den Kanton Zürich auf dem Spiel?