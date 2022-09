Zürcher Verwaltungsgericht Wegen zahlreicher Mängel bei der Tierhaltung: Pferdehalterin unterliegt in Streit mit Veterinäramt Eine Pferdehalterin aus dem Kanton Zürich hat gleich zwei Verfahren am Verwaltungsgericht verloren. Sie darf nicht so viele Pferde halten, wie sie gerne möchte. Mit dem Veterinäramt liegt sie deswegen seit Jahren im Streit. 16.09.2022, 15.52 Uhr

In einem Zürcher Betrieb ging es den Pferden nicht so gut, wie aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts hervorgeht. Themenbild: Reto Martin

Die Frau würde gerne mindestens 16 Pferde, Fohlen und Ponys halten. Das Veterinäramt hat aber am 1. November 2020 verfügt, dass sie höchstens drei Pferde und deren Fohlen oder zwei Pferde, deren Fohlen und zwei Kleinpferde halten dürfe. So steht es in einem Urteil, welches das Zürcher Verwaltungsgericht am Donnerstag veröffentlichte. Im Nachgang zur Verfügung hat das Amt 15 Pferde aus dem Betrieb entfernt.