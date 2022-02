Zürcher Stadtratswahl SP erobert vierten Stadtratssitz zurück Simone Brander (SP) holt bei den Zürcher Stadtratswahlen souverän den Sitz, der nach dem Abgang von Richard Wolff (AL) frei wurde. Zittern musste von den Bisherigen nur einer. Matthias Scharrer 13.02.2022, 22.35 Uhr

Der Zürcher Stadtrat (von links): Karin Rykart (Grüne), André Odermatt (SP), Daniel Leupi (Grüne), Corine Mauch (SP) mit Handybild von Raphael Golta (SP), Michael Baumer (FDP), Simone Brander (SP), Stadtrat Andreas Hauri (GLP) Filippo Leutenegger (FDP). Ennio Leanza / KEYSTONE

Alle Kameras waren auf Michael Baumer gerichtet, als er am frühen Sonntagabend ins Zürcher Stadthaus kam. Da sah es noch so aus, als ob der FDP-Stadtrat seinen Sitz an Walter Angst (AL) verlieren würde. Doch Baumer zeigte sich zuversichtlich. Schliesslich fehlte noch das Ergebnis aus dem Wahlkreis 6, seinem Wahlkreis. Und seine Zuversicht erwies sich als berechtigt: Auf der Zielgeraden überholte Baumer den AL-Konkurrenten. Die Schmach einer Abwahl aus dem Amt blieb ihm erspart. Und die FDP konnte ihre zwei Sitze im rot-grün dominierten Stadtrat halten. «Es ist wichtig, dass wir die Minderheitsposition einbringen können», sagte Baumer. Der neunköpfige Zürcher Stadtrat setzt sich nun so zusammen: Viermal SP, zwei Grüne, einmal GLP, zweimal FDP.