Zürcher Regierungsratswahlen Klimaminister Neukom hat schwierige Aufgaben vor sich Martin Neukom (Grüne) schaffte vor vier Jahren als 32-Jähriger die Wahl in den Zürcher Regierungsrat. Der Baudirektor prägt seither die kantonale Klimapolitik. Jetzt tritt er zur Wiederwahl an – und kämpft auch für Windräder. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Neukom (Grüne): Der jüngste Zürcher Regierungsrat will als Baudirektor den ökologischen Umbau weiter fördern. Andrea Zahler

Er war der grosse Gewinner der Zürcher Wahlen 2019: Damals schnappte der seinerzeit erst 32-jährige Winterthurer Kantonsrat Martin Neukom (Grüne) der FDP einen Regierungsratssitz weg. Gleichzeitig errang die Klimaallianz aus Grünen, GLP, SP, AL und EVP im Kantonsrat die Mehrheit.

Vier Jahre später tritt Neukom nun an, um seinen Regierungssitz zu verteidigen. Die Vorzeichen stehen gut für ihn: In zwei Wahlumfragen von NZZ und «Tages-Anzeiger» kam er jeweils auf den vierten Platz. Seine Wiederwahl in den siebenköpfigen Zürcher Regierungsrat scheint somit ungefährdet. Doch was hat Neukom als kantonaler Baudirektor erreicht? Und was plant er im Falle seiner Wiederwahl?

Mit dem Energiegesetz stellte er langfristig Weichen

Sein bisher grösster Erfolg: Neukom brachte das umstrittene kantonale Energiegesetz beim Stimmvolk und im Kantonsrat durch. Dadurch werden Elektroheizungen ab 2030 verboten und Öl- und Gasheizungen, die mit am meisten klimaschädliche Abgase verursachen, ab sofort zum Auslaufmodell. Nach Ablauf ihrer Lebenszeit sind sie durch mit erneuerbarer Energie betriebene Heizungen zu ersetzen. Die durch Härtefallregeln und mit Fördergeldern abgefederte Vorlage fand bis ins bürgerliche Lager Unterstützung.

Wahlen im Kanton Zürich Am 12. Februar sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Wir stellen die Kandidierenden vor. Hier: Martin Neukom (Grüne). Der 36-Jährige ist seit 2019 Regierungsrat und war zuvor seit 2014 Kantonsrat. Neukom ist ledig und wohnt in Winterthur. (mts)

Mehrheitlich auf Neukoms Linie zeigten sich Parlament und Stimmvolk auch bei zwei Verfassungsänderungen. So legten sie zum einen den Klimaschutz und die Treibhausgasneutralität als Ziele der Zürcher Kantonsverfassung fest.

Zum anderen müssen Kanton und Gemeinden darauf hinwirken, dass Rohstoffe und Materialien nicht verschwendet, sondern nachhaltig genutzt werden. Die entsprechende Kreislaufinitiative der Jungen Grünen weitete Neukom mit einem Gegenvorschlag aus. Dadurch sind nun auch beim Bauen Stoffkreisläufe möglichst zu schliessen. Parlament und Volk stimmten mit klarer Mehrheit zu.

«Man merkt, dass er auch technisch kompetent ist»

Damit machte Neukom seine politische Handschrift deutlich: Er setzt dort an, wo sich möglichst viel zu Gunsten der Umwelt bewirken lässt. So plant er beispielsweise, in den nächsten Jahren die Limmat zwischen Schlieren, Ober- und Unterengstringen renaturieren zu lassen.

«Er ist ein sehr guter Klimaminister. Man merkt, dass dies seine Herzensangelegenheit ist. Und man merkt, dass er auch technisch kompetent ist», sagt die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss über den gelernten Konstrukteur und studierten Ingenieur, der über Solarzellen doktorierte.

Auch SVP-Kantonsrat Christian Lucek, Bauvorstand von Dänikon, anerkennt: «Neukom ist ein hochintelligenter Politiker und kennt insbesondere den Energiebereich sehr gut.» Gleichzeitig ziehe er seine grüne Politik knallhart durch. So könnten Gemeinden faktisch kein Bauland mehr einzonen, während im Gegenzug Renaturierungen voranschritten.

Strom sparen und diversifizieren

In der Energiepolitik fokussiere Neukom zu sehr auf den Ausbau von Solarenergie und Windkraft, kritisiert Lucek. Die Frage, wie die einheimische Stromversorgung sicherzustellen sei, wenn die Sonne nicht scheine und kein Wind wehe, werde tabuisiert. Neukom wolle lieber die Leute zum Stromsparen anhalten, als die Versorgungssicherheit zu garantieren, fügt der Uitiker FDP-Kantonsrat André Müller an.

Spricht man Neukom auf diese Kritik an, ist er um Antworten nicht verlegen. So lasse sich mit Wärmepumpen im Vergleich zu Elektroheizungen massiv Strom sparen – was mit dem Energiegesetz nun forciert wird.

Kombiniert mit einer diversifizierten einheimischen Stromproduktion, zu der künftig auch Windräder im Kanton Zürich beitragen sollen, lasse sich die Atomenergie bis 2040 oder 2050 ersetzen, gibt er sich überzeugt (siehe Interview). Allerdings sei dies eine grosse, schwierige Aufgabe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen