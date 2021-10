Zürich Oberland: Mann mit 25 Kilogramm Cannabis verhaftet

Zürcher Oberland Mann mit 25 Kilogramm Cannabis im Auto gestoppt – Bilanz der Verkehrskontrolle in Hinwil und Uster In der Nacht auf Freitag führte die Kantonspolizei Zürich in Hinwil und Uster Verkehrskontrollen durch. Drogentransport, Alkoholeinfluss, Fahrzeugmängel: Alles war dabei. 15.10.2021, 10.40 Uhr

Zwei Personen wurde der Führerausweis entzogen. (Symbolbild) Michael Hunziker

In den Bezirken Hinwil und Uster hat die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Freitag kriminal- und verkehrspolizeiliche Kontrollen durchgeführt: Dabei hielten sie auch einen 64-jährigen Mann an, der rund 25 Kilogramm Cannabis in seinem Auto transportierte. Der Schweizer sei verhaftet worden, teilte die Polizei am Freitag mit.