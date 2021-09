Zürcher Kantonsrat Parteien sollen ihre Geldgeber nennen müssen – auch auf kantonaler und kommunaler Ebene Der Kantonsrat unterstützt die von Rosmarie Joss (SP, Dietikon) lancierte Forderung nach mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Nur die SVP ist dagegen. Matthias Scharrer 20.09.2021, 16.55 Uhr

Woher das Geld in der Zürcher Politik vor allem kommt, darüber gingen die Meinungen im Kantonsrat auseinander. Keystone

Wer zahlt, bestimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der Politik, wie am Montag im Zürcher Kantonsrat mehrere Redner betonten. Doch bisher blieben die Geldgeber der hiesigen Politik zumeist im Dunkeln. Nun soll mehr Licht in die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen kommen, auch auf kantonaler Ebene: Eine deutliche Mehrheit, die von der SP und AL über die Öko- und Mitteparteien bis hin zur FDP reicht, sprach sich für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung aus. Der entsprechende Vorstoss von Rosmarie Joss (SP, Dietikon) kam im Kantonsparlament auf zwei Drittel aller Stimmen. Nur die SVP war dagegen.

Mit ihrer parlamentarischen Initiative (pI) fordert Joss, dass die Kantonalparteien künftig jährlich die Herkunft sämtlicher Geld- und Sachzuwendungen im Wert von mehr als 10'000 Franken offenlegen. Die Transparenzpflicht soll auch für Beiträge in gleicher Höhe an Wahl- und Abstimmungskämpfe gelten. Und zwar jeweils vor dem Urnengang, sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene, ebenso auf Bezirksebene. Joss sagte:

«In der Schweiz sind die Finanzströme zu Abstimmungskomitees und Parteien ein undurchsichtiger Dschungel.»

Auf Bundesebene hat das Parlament diesen Sommer Regeln dazu festgelegt. Demnach müssen etwa die nationalen Parteien künftig Einzelspenden ab 15'000 Franken offenlegen. «Es ist höchste Zeit, im Kanton und für die Gemeinden auch Regeln zu erlassen», so Joss weiter.

«Transparenz ist wichtig», pflichtete ihr Beat Habegger (FDP, Zürich) bei. Er betonte, dass auch die im linken Lager üblichen hohen Abgaben von politischen Mandatsträgern an ihre Parteien bei der Forderung nach Transparenz zu berücksichtigen seien. Ebenso gelte es, finanzstarke Organisationen wie die Gewerkschaft Unia ins Visier zu nehmen. «Es drängt sich auf, besser kenntlich zu machen, wer mit welchen Finanzmitteln die öffentliche Meinung zu beeinflussen versucht», so der FDP-Kantonsrat.

Laut Michael Zeugin (GLP, Winterthur) brächte die von ihm mitunterzeichnete pI Joss eine Stärkung der Demokratie. Denn Wahlen würden nicht zuletzt durch finanzielle Ressourcen entschieden. Bisher fehle jedoch die Möglichkeit, über die Spendenflüsse in der hiesigen Politik auch nur minimalste Transparenz zu schaffen.

Vom «Mythos der reichen Bürgerlichen»

Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg) hielt dagegen: «Wir befürworten die geforderte Transparenz nicht», sagte der Säckelmeister der grössten Zürcher Partei. «Denn sie wird den Politbetrieb nicht verändern und zu enormem Bürokratieaufwand führen.» Ohnehin werde das Thema auf nationaler Ebene geregelt. «Es braucht kein zusätzliches Zürich-Finish», so Ledergerber.

Unter dem Gelächter der Ratslinken fügte er hinzu: «Ich hätte auch gerne ein Millionenvermögen in der SVP.» Dass die Zürcher SVP mit dem Industriellen Christoph Blocher, dem Banker Thomas Matter und dem Autoimporteur Walter Frey äusserst finanzstarke Mitglieder in der Parteileitung hat, deren Gesamtvermögen in Milliardenhöhe liegt, liess er unerwähnt. Stattdessen zeigte der SVP-Kantonsrat sich gespannt, wie viel Geld etwa Umweltorganisationen, aber auch die SP in Kampagnen und Wahlkämpfe stecken. «Der Mythos der reichen Bürgerlichen wird ganz schnell verschwinden», so Ledergerber.

Nach der vorläufigen Unterstützung der pI Joss obliegt es nun der zuständigen Kantonsratskommission, eine Vorlage dazu zu erarbeiten, über die dann erneut das Parlament entscheidet. Einstweilen bleibt der Dschungel undurchsichtig.