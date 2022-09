Zürcher Kantonsrat Angst vor Strommangel und Wahlkampf: Die Energiedebatte verschärft sich Stromstreit unter Hochspannung: Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) gerät im Zürcher Kantonsrat unter Beschuss. SP und SVP nehmen die Axpo ins Visier. Und die Ökoallianz will mehr Solarstrom. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 19.09.2022, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lage ist angespannt, sowohl in der Stromversorgung als auch in der politischen Debatte dazu. Keystone

Die Sorge um die Stromversorgung im kommenden Winter löste am Montag im Zürcher Kantonsrat eine hitzige Debatte aus. Anlass war ein dringlicher Vorstoss: Vertreter von EDU, SVP und FDP wollten wissen, was die Kantonsregierung gegen die infolge des Ukraine-Kriegs drohende Strommangellage zu tun gedenke. Die Antworten, die Baudirektor Martin Neukom (Grüne) verlas, sorgten für Kritik. Hans Egli (EDU, Steinmaur) sah den Kanton tatenlos in eine Strommangellage schlittern. Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) meinte:

«Wenn die Bevölkerung Strom sparen soll, muss der Kanton vorangehen.»

Und Benno Scherrer (GLP, Uster), der bei den Wahlen 2023 selbst Regierungsrat werden will, fügte an: «In dieser sich abzeichnenden Krise erwarten wir mehr vom Energieminister.»

Primär Bundessache, doch der Kanton sei nicht untätig

Tatsächlich hatte Neukom wenig Neues und Konkretes verlesen. So verwies er darauf, dass es in erster Linie Sache des Bundes sei, Massnahmen zu treffen, wenn die Stromversorgung gefährdet sei.

Ausserdem teilte der Baudirektor mit, der Kanton Zürich habe schon vor Jahren mit den grossen Stromverbrauchern Energiesparziele vereinbart. Dadurch seien seit 2006 bei über 70 Betriebssanierungen durchschnittlich gut zwölf Prozent Strom gespart worden. Zudem setze der Kanton in seinen eigenen Gebäuden fortlaufend Energiesparmassnahmen um. Zum Beispiel mit Bewegungsmeldern, die nur bei Bedarf Licht einschalten. Und durch das Umrüsten auf energieeffiziente LED-Lampen.

Weiter erklärte Neukom, mit einer Senkung der Raumtemperatur um ein Grad liessen sich gut sechs Prozent der Wärmeenergie einsparen. Und: Der Kanton habe den Gemeinden schon 2014 vorgeschrieben, ein Konzept für die Trinkwasserversorgung in Notlagen zu erstellen, ­­mit Notstromaggregaten insbesondere in den Agglomerationen. Die Städte Zürich und Winterthur hätten schon seit den 1980er-Jahren Notstromaggregate, heisst es weiter in der regierungsrätlichen Stellungnahme. Auch in den weiteren betroffenen Gemeinden seien die Aggregate inzwischen grossteils beschafft worden.

Monsterdebatte zur Energiepolitik

In der Folge entwickelte sich eine über zweistündige Debatte zur Energiepolitik, teils gefolgt von entsprechenden Vorstössen. So fordert die Ökoallianz der Mitte-Links-Parteien, die im Kantonsrat die Mehrheit stellt, Solaranlagen auf Neubauten, bestehenden Bauten und ungedeckten Parkierungsanlagen. Rosmarie Joss (SP, Dietikon) sagte zudem:

«Der Kanton muss sicherstellen, dass die schnell steigenden Energiepreise nicht zu Härtefällen führen.»

Ausserdem müsse der Kanton die Kontrolle über den Energiekonzern Axpo verstärken, zu dessen Eigentümern er zählt. Valentin Landmann (SVP, Zürich) forderte, dass wieder wie früher Regierungsräte im Axpo-Verwaltungsrat Einsitz nehmen sollten. Neukoms Vorgänger Markus Kägi (SVP) hatte mit dieser Tradition gebrochen, wie Markus Bischoff (AL, Zürich) in Erinnerung rief.

FDP-Kantonsrätin Franzen verwies auf den Aargau als Vorbild, da der Nachbarkanton bereits auf die Beleuchtung seiner Schlösser verzichte. Mehrere SVP-Vertreter erklärten die Energiestrategie für gescheitert und forderten den Weiterbetrieb respektive Neubau von Atomkraftwerken. Die Umsetzung der Energiestrategie habe noch nicht einmal begonnen, entgegnete Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach). Und fügte an: «Auch wir Grünen erwarten endlich einen Regierungsratsbeschluss zur Strommangellage. Aber dazu braucht es sieben Regierungsräte.»

Neukom deutet Spielraum bei Axpo an

Am Ende der Debatte sagte Regierungsrat Neukom: «Wir sind in einer europäischen Energiekrise. Es hängt nicht vom Zürcher Regierungsrat ab, ob Europa diesen Winter genug Energie hat.» Auch liege der Anteil des Kantons am gesamten Zürcher Energieverbrauch lediglich im Promillebereich.

Und was die Axpo betreffe, so sei es seit der Strommarktliberalisierung rechtlich schwierig, deren Eignerkantone bei Stromlieferungen zu bevorzugen. Zumal es marktüblich sei, den Strom mit Termingeschäften schon zu verkaufen, ehe er überhaupt produziert sei.

Aber: «Es gibt Möglichkeiten. Und daran wird gearbeitet», so Neukom. Er fügte an:

«Der Regierungsrat kann nicht zaubern. Deshalb können wir auch keine zusätzlichen Terawattstunden Strom herzaubern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen