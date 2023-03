Zürcher Baurekursgericht lehnt Abdeckung vom «Mohrenkopf» ab Schriftzüge wie «Zum Mohrentanz» und «Zum Mohrenkopf» sollen nicht abgedeckt werden, findet das Zürcher Baurekursgericht. 24.03.2023, 11.52 Uhr

Der Schriftzug «Zum Mohrenkopf» befindet sich an der Niederdorfstrasse 29 in Zürich – und wird nun weiter zu sehen sein. Archivbild: Gaetan Bally/Keystone

Das Zürcher Baurekursgericht hat den Rekurs des kantonalen Zürcher Heimatschutzes und des Stadtzürcher Heimatschutzes gegen die Abdeckung zweier Schriftzüge gutgeheissen. Damit dürfen die beiden Schriftzüge «Zum Mohrentanz» am Haus Neumarkt 13 in Zürich und «Zum Mohrenkopf» an der Niederdorfstrasse 29 in Zürich vorerst sichtbar bleiben. Die Stadt Zürich hatte die beiden Schriftzüge abdecken wollen, weil sie rassistisch seien. Heimatschützer wehrten sich dagegen.