Hyänen haben bei vielen einen schlechten Ruf als hinterlistige, doofe Aasfresser. Diesem werden sie aber gar nicht gerecht, teilt der Zoo Zürich am Mittwoch mit. Tüpfelhyänen sind vielmehr äusserst geschickt im Jagen und leben in Gruppen, in welchen die Weibchen das Sagen haben.

17.08.2022, 15.14 Uhr