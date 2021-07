Zollikerberg: Autofahrer flüchtet und gerät auf Bahngleise

Zollikerberg Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und gerät auf Bahngleise Die Kantonspolizei Zürich hat in Zollikerberg einen Autofahrer verhaftet, welcher sich durch Flucht einer Kontrolle entzog, dabei einen Polizisten gefährdete und anschliessend einen Verkehrsunfall verursachte. 23.07.2021, 10.00 Uhr

Als der Lenker vor der Kontrolle flüchtete, musste sich ein Polizist mit einem Sprung zur Seite retten. Keystone/

Gaetan Bally

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich an der Trichterhauserstrasse in Zollikerberg einen Personenwagen anhalten. Dies geschah am frühen Freitagmorgen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, reagierte der Lenker nicht auf die Haltezeichen. Stattdessen machte er mit seinem Fahrzeug einen Schwenker auf einen Polizisten zu und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten.