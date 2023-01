Kantonsrat Zürcher Kantonalbank muss klimafreundlich handeln Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat ihr Handeln künftig auf Treibhausgasneutralität auszurichten – und energetische Gebäudesanierungen zu unterstützen. So will es der Kantonsrat gesetzlich festlegen. Matthias Scharrer 23.01.2023, 15.36 Uhr

Obwohl Klimaziele von der ZKB bereits berücksichtigt würden, wehrten sich SVP, FDP und Mitte vor allem gegen eine der geplanten Änderungen am Kantonsratsgesetz. Bild: Keystone

Die Klimaallianz im Zürcher Kantonsrat schreibt der ZKB nachhaltiges Handeln vor. Insbesondere habe die Bank das Erreichen der Treibhausgasneutralität zu fördern. Diese Änderungen am Zürcher Kantonalbankgesetz fanden am Montag eine klare Mehrheit; nur die SVP stimmte dagegen.

Knapper wurde es beim Artikel 7 des Gesetzes. Dieser bekräftigt, dass die ZKB aktiv dazu beiträgt, die kantonalen Klimaziele zu erreichen. Auf breiteren Widerstand im bürgerlichen Lager stiess der Zusatz, wonach die Bank dazu insbesondere bei energetischen Gebäudesanierungen beizutragen habe.

Auch in diesem Punkt setzte sich die Klimaallianz durch, die von der SP bis zur EVP reicht. Doch SVP, FDP und Mitte hielten dagegen.

Politischer Eingriff ins operative Geschäft

Jörg Müller-Ganz, ZKB-Präsident. Bild: Keystone

ZKB-Bankratspräsident Jürg Müller-Ganz, der als Gastredner im Parlament auftrat, wehrte sich ebenfalls gegen die Vorgabe, wonach die ZKB energetische Gebäudesanierungen zu unterstützen habe; diese greife unnötig ins operative Geschäft ein, monierte er.

Dennoch gab er sich gelassen: «Die geplante Gesetzesänderung zwingt uns nicht zu einer exotischen Geschäftspolitik», so Müller-Ganz. Bereits jetzt verfolge die ZKB das Ziel der Treibhausgasneutralität in ihrem Kerngeschäft. Diverse Geldanlagegefässe seien darauf ausgerichtet. Und eine nachhaltige Entwicklung verfolge die ZKB schon seit 30 Jahren.

Daraus folgerte die SVP, die Gesetzesänderung sei unnötig. Verglichen mit dem, was die Bank heute schon mache, ändere sich dadurch nichts, sagte Ueli Bamert (SVP, Zürich). Auch finanziell bringe die geplante Gesetzesänderung für die ZKB gemäss Aussagen von Müller-Ganz keine Veränderung. Somit handle es sich um blosse Symbolpolitik.

«Erste Klimabank der Welt»

Dem widersprachen Vertreter der links-grünen Ratsseite: Durch das Festschreiben dieser Ziele im Kantonalbankgesetz sei sichergestellt, dass sie auch in Zukunft gälten, sagte Stefan Feldmann (SP, Uster). Und David Galeuchet (Grüne, Bülach) fügte an: «Die ZKB wird nun zur ersten Klimabank der Welt. Wir hoffen, dass weitere Banken motiviert werden, sich so zu positionieren.»

Banken seien einer der wichtigsten Ansatzpunkte für den Klimaschutz, betonte Melanie Berner (AL, Zürich): «Solange es nicht möglich ist, den Schmutzfinken den Geldhahn zuzudrehen, ist die Klimawende nicht zu schaffen.»

Der Vorstoss der Grünen, der der Gesetzesänderung zugrunde liegt, hatte dies noch expliziter gefordert: Er verlangte, dass die Bank keine Eigengeschäfte mit kohlenstoffintensiven Unternehmen abschliesse. Die vorberatende Kantonsratskommission hielt diese Version jedoch für unpraktikabel, da Begriffe wie «Eigengeschäfte» oder «kohlenstoffintensiv» zu unklar seien. Sie entfernte diese Worte folglich aus der nun debattierten Gesetzesvorlage.

«Wir wollen keine grün-alternative Bank»

Trotzdem blieb diese umstritten. «Wir wollen keine grün-alternative Bank aus der ZKB machen», sagte Doris Meier (FDP, Bassersdorf). SVP-Vertreter warnten davor, der ZKB Investitionen in Wirtschaftszweige mit fossilen Energieträgern zu verbieten. Dies könne Arbeitsplätze vernichten und Altersvorsorge-Anlagen beeinträchtigen.

SP und Grüne forderten hingegen mehr Schritte in Richtung Klimaschutz: «Umweltdarlehen gibt es schon heute; doch diese sollten ausgebaut und vermehrt propagiert werden», sagte Jasmin Pokerschnig (Grüne, Zürich). «Ich wünsche mir, dass die ZKB auch in Zukunft weiter geht, als das Gesetz es verlangt», fügte Nicola Siegrist (SP, Zürich) an.

Die Schlussabstimmung zum geänderten Kantonalbankgesetz findet voraussichtlich in vier Wochen statt.