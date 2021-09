Wollerau: Zwei schwer Verletzte nach Schlägerei

Wollerau SZ Zwei schwer Verletzte nach Schlägerei beim Schulhaus Riedmatt Am Donnerstag kam es im Schulhaus Riedmatt zu einer Schlägerei mit mehreren Personen. Ein 17-jähriger wurde bereits verhaftet. Weitere mutmassliche Täter sind noch immer auf der Flucht. 22.09.2021, 14.26 Uhr

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf und fahndet nach weiteren Tätern. (Symbolbild) Keystone

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen sind am vergangenen Donnerstag in Wollerau SZ zwei Männer schwer verletzt worden. Ein mutmasslicher Täter wurde verhaftet. Der 17-jährige Schweizer sitzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Männer sind auf der Flucht.