Wohnbau Immobilienunternehmen baut mehr preisgünstige Wohnungen in Zürich Die Nachverhandlungen waren erfolgreich: Die Welti-Furrer Immobilien AG bietet mehr preisgünstige Wohnungen in ihrer geplanten Überbauung im Zürcher Industriequartier an als zunächst vorgesehen. 18.05.2022, 13.49 Uhr

Die Forderungen einer Gemeinderatskommission wurden erfüllt: Ein Immobilienunternehmen bietet mehr preisgünstige Wohnungen an, als ursprünglich vorgesehen. KEYSTONE

Für die Überbauung war ein Tauschgeschäft geplant. Das Immobilienunternehmen wollte städtische Parzellen an der Turbinenstrasse erwerben und bot dafür die 1982 erbaute Wohnliegenschaft Eugen-Huber-Strasse 61 in Altstetten an.