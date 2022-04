Wirtschaft Neuer Healthtechpark in Schlieren soll Branche stärken Der am Dienstag neu eröffnete Healthtechpark Zürich-Schlieren soll Start-Ups und Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik und Diagnostik gute Infrastrukturen und Vernetzungsmöglichkeiten bieten. So soll auch der Wirtschaftsstandort Zürich gestärkt werden. 12.04.2022, 13.12 Uhr

Mit dem Healthtechpark Zürich-Schlieren soll ein gemeinsamer Ort des Schaffens für Unternehmen und Start-Ups in den Bereichen Medizintechnik und Diagnostik mit geeigneten Räumen, Labors und Beratung entstehen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Kaum eine Branche verzeichnete im Kanton Zürich die letzten Jahre ein so grosses Wachstum wie die Life-Sciences-Industrie, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) in einer Mitteilung vom Dienstag schrieb. Der im Beisein von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) am Dienstag eröffnete Healthtechpark Zürich-Schlieren soll diese positive Entwicklung weiter fördern.