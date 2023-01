Wirtschaft Finanzplatz Zürich soll von mehr Nachhaltigkeit profitieren Gemäss einer Studie 2021 ist der Zürcher Finanzplatz weiter gewachsen. In Sachen Nachhaltigkeit besteht aber noch Wachstumspotenzial. 13.01.2023, 13.20 Uhr

Nachhaltigkeit gewinnt auch in der Finanzwelt weiter an Bedeutung. Andrea Zahler

Der Finanzplatz Zürich ist gemäss einer Studie 2021 weiter gewachsen. In Zukunft könnte mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft als Wachstumstreiber an Bedeutung gewinnen.