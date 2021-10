Winterthur: Nachzählung bestätigt Nein zur Parkplatz-Vorlage

Winterthur Nein zur Parkplatz-Vorlage: Nachzählung bestätigt nun den Wahlausgang Am vergangenen Wahlsonntag stimmten die Berechtigten in Winterthur gegen die neue Parkplatz-Verordnung. Nun wurde das Resultat nochmals bestätigt. Das knappe Nein brachte den Stadtrat dazu, eine Nachzählung anzuordnen. 04.10.2021, 10.34 Uhr

Der Nein-Stimmen-Anteil betrug nur 50,1 Prozent. (Symbolbild) Kenneth Nars

Die Nachzählung zur Abstimmung über teurere Parkplätze in Winterthur hat am Ergebnis nichts geändert: Der Nein-Stimmen-Anteil von 50,1 Prozent wurde bestätigt, Parkplätze auf öffentlichem Grund werden also nicht teurer.