Die Polizei musste in Winterthur Seen am Montagabend eine Veranstaltung in einem Restaurant auflösen. Es war kein Corona-Schutzkonzept vorhanden. Zudem besteht der Verdacht auf illegale Glücksspiele. Die Wirtin ist bereits mehrfach gebüsst worden.

23.03.2021, 17.12 Uhr