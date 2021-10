Winterthur: Balkonbrand verursacht erheblichen Sachschaden

Winterthur Balkonbrand verursacht über 100'000 Franken Sachschaden Am Dienstagabend hat in Winterthur-Wülfingen ein Balkon Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand. 13.10.2021, 11.12 Uhr

Kantonspolizei Zürich

Am späten Dienstagabend kam es in Winterthur-Wülfingen in einem Mehrfamilienhaus zu einem Balkonbrand. Das Feuer brach kurz vor 22.30 Uhr aus und wurde nach Ausrücken der Löschkräfte schnell eingedämmt. Verletzt wurde dabei niemand. Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Liegenschaft verlassen.