Winterthur: Ansteckungen und Quarantänen bremsen Stadtbus

Reiseindustrie 14'300 gestrandete Passagiere und nun auch noch Omikron: Die Swiss und der Flughafen Zürich kritisieren Reiseregeln

Die Covid-Mutation versetzt der sich langsam erholenden Luftfahrt einen schweren Rückschlag. Ein neues Test-Labor am Flughafen Zürich und ein kritischer Brief an den Bundesrat sollen die Situation verbessern.