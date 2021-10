Winterthur: Scheunenbrand verursacht grossen Sachschaden

Winterthur 100'000 Franken Sachschaden nach Scheunenbrand – Tiere wurden gerettet In der Nacht auf Freitag kam es in Winterthur zu einem Scheunenbrand. Tiere und Personen blieben unverletzt. 22.10.2021, 11.21 Uhr

Die Scheune brannte komplett ab. Kantonspolizei Zürich

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Freitag verursachte ein Scheunenbrand in Winterthur einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Anwohner brachten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Tiere aus der Scheune in Sicherheit.