Fassdaubenrennen in Fischenthal lockt Rekordzahlen von Zuschauern an

Während sich die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer in China bei den Olympia-Wettkämpfen beweisen, ging es am Sonntag auch in Fischenthal schon richtig zur Sache. Am Fassdaubenrennen stürzten sich 85 Mutige durch die Tore. Das waren mehr als die Organisatoren erwartet hätten. Nostalgie und Gaudi standen im Vordergrund.